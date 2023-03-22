Нічна атака дронами на Київщину. Четверо загиблих, постраждала дитина — що відомо

У ніч на 22 березня Росія здійснила нову атаку на столицю з використанням БПЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Ворог використав баражуючі боєприпаси Shahed.
— Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить — без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба — силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні! — написав очільник КМВА Сергій Попко.
Він також попросив киян не ігнорувати повітряну тривогу.
— Наполегливо наголошую всім киянам — чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину, — зазначив він.
Втім, вже о 8:45 стало відомо, що внаслідок атаки дронами все ж таки є загиблі та поранені, серед них — дитина. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання, — написали в Офісі генпрокурора.
Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання, — написали в Офісі генпрокурора.
У результаті атаки три людини загинуло, зокрема й водій швидкої допомоги, який приїхав на виклик.
За попередніми даними, до медичного закладу госпіталізовано сім осіб, серед яких 11-річна дитина. Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть перебувати під завалами, — повідомили у відомстві.
За попередніми даними, до медичного закладу госпіталізовано сім осіб, серед яких 11-річна дитина. Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть перебувати під завалами, — повідомили у відомстві.
Станом на цю мить на місці трагедії працюють рятувальники, а також прокурори та слідчі, які фіксують злочин армії країни-агресора.
Пізніше в ДСНС уточнили про наслідки ворожої атаки.
— У місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв. м, — повідомили там.
А станом на 10:20 стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку у Київській області зросла до 20, доля ще п’яти людей невідома. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
А об 11:00 він уточнив, що є ще одна жертва атаки РФ.
Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття, — написав Нєбитов.
Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття, — написав Нєбитов.
Фото: Офіс генпрокурора України та ДСНС
Нині наше традиційне та спокійне життя порушили звуки сирен. Під час повітряної тривоги ми маємо ховатися у безпечному місці, щоб зберегти життя.
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