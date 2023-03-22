В ночь на 22 марта Россия совершила новую атаку на столицу с использованием БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Враг использовал баражирующие боеприпасы Shahed.

— Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба — силы противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине! — написал глава КГВА Сергей Попко.

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Он также попросил киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

— Упорно подчеркиваю для всех киевлян — четко и неукоснительно соблюдайте требования к порядку действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. При получении сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час, — отметил он.

Однако уже в 8:45 стало известно, что в результате атаки дронами все же есть погибшие и раненые, среди них ребенок. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание, — написали в Офисе генпрокурора.

В результате атаки три человека погибли, в том числе и водитель скорой помощи, приехавший на вызов.

По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы семь человек, среди которых 11-летний ребенок. Продолжается поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами, — сообщили в ведомстве.

Ночная атака дронами на Киевскую область. Трое погибших, пострадал ребенок — что известно / 3 Фотографии

По состоянию на данный момент на месте трагедии работают спасатели, а также прокуроры и следователи, фиксирующие преступление армии страны-агрессора.

Фото: Офис генпрокурора Украины

Сейчас нашу привычную и спокойную жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны прятаться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь.

Смотри онлайн-карту воздушных тревог.