Война в Украине

Ночная атака дронами на Киевскую область. Трое погибших, пострадал ребенок — что известно

Виктория Мельник, редактор сайта 22 марта 2023, 09:35
Ночная атака дронами на Киевскую область. Трое погибших, пострадал ребенок — что известно

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