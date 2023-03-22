21 марта вечером россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Часть ракет удалось уничтожить нашим силам ПВО, однако есть попадания и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук. Читай, что известно о последствиях вчерашней вражеской атаки.

Взрывы в Одессе 21 марта

Командование Воздушных сил ВСУ рассказало, что около 19:40 Воздушное командование Юг сбило над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты класса воздух-поверхность Х-59. Их россияне выпустили из истребителей Су-35 из акватории Черного моря.

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Однако одна вражеская ракета попала по трехэтажному зданию монастыря УПЦ Московского патриархата в Одессе. В результате чего четыре человека получили ранения: из них три легких, одного человека госпитализировали. Об этом проинформировали в оперативном командовании Юг.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух попаданиях по городу и поделился первыми кадрами с места происшествия.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области отметили, что после российской атаки спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 40 кв. м.

Удар по Одесской области 21 марта — фото

Ракетой по монастырю! Россияне атаковали Одессу с воздуха — последствия вражеского удара / 4 Фотографии

Напомним, что онлайн-карта воздушной тревоги в Украине оперативно показывает, в каких областях и районах сейчас есть опасность. Так что регулярно проверяй ее, чтобы следить за ситуацией в своем регионе.

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