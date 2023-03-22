Для оккупантов нет разницы — военный перед ними или гражданский. Им все равно, есть ли у тебя дети или нет: оккупанты жестоко расправятся и с ними.

Этой ночью вражеские войска обстреляли Киевскую и Одесскую область. О последствиях вражеских ударов мы писали ранее.

Взрывы в Запорожье

Сейчас россияне обстреливают Запорожье, об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в своем Telegram.

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Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем — жилые дома, а также остров Хортица.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что известно о попадании в жилые дома.

В Запорожье — ад! Горят дома. Прямое попадание в жилой дом! Никаких военных объектов нет.

— Две российские ракеты в жилую многоэтажку — стратегическую цель для войск государства-террориста, — сообщили в Запорожской ОВА. — Все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.

18 пострадавших и разрушенные многоэтажки: последствия обстрела Запорожья / 5 Фотографий

Известно, что взрывы в городе прогремели за несколько минут до объявления воздушной тревоги.

Местные корреспонденты сообщают по меньшей мере о шести взрывах.

Сейчас известно о 18 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Запорожье, в том числе двое детей в возрасте семи и девяти лет, — комментирует екретарь горсовета Куртев.

11 человек госпитализированы, еще пятеро получили медицинскую помощь на месте.

По обновленной информации, один пострадавший находившийся в тяжелом состоянии человек погиб — секретарь Запорожского городского совета.

По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. Три человека — в тяжелом состоянии, 19 — в среднем, трое — в легком, из них — двое детей.

Граждан призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Где воздушная тревога — смотри на онлайн-карте в нашем материале.

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Фото: Суспільне