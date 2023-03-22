Война в Украине

18 пострадавших и разрушенные многоэтажки: последствия обстрела Запорожья

Виктория Мельник, редактор сайта 22 марта 2023, 12:19
Запоріжжя
Фото: Pexels

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