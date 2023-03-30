Элиты пытаются договариваться о персональных гарантиях безопасности: Юсов о сотрудничестве РФ со странами Азии и настроениях в Крыму

Российский блицкриг с треском провалился — об этом уже открыто говорят и российские пропагандисты. Но легкой битвы не будет — это понимают и украинцы. Несмотря на то, что РФ стала менее интенсивно использовать дроны Shahed, ракетные атаки все равно происходят и часто уносят жизнь мирных граждан.

Какая ситуация с вооружением у врага, к чему готовиться украинцам и почему изменилась тактика врага? Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Таких массированных ударов, которые были, мы, наверное, уже в ближайшее время не увидим, — так говорит Юсов в начале интервью.

Он считает, что Россия уже не имеет такого ресурса, как это было в начале войны. Конечно, всеми возможными путями россияне ищут и, к сожалению, находят возможность получать вооружение и компоненты к нему, но это не тот масштаб.

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Вооружение России: собственное производство и договоренности с Ираном

По словам Юсова, у россиян есть договоренность с Ираном. И именно Иран является главным поставщиком оружия украинскому врагу.

— Наиболее вероятными целями РФ сейчас снова станут военные объекты и логистика Украины, то есть их тактика снова вернулась в первую фазу войны, — говорит военный. — То есть россияне постараются сорвать нам поставки оружия и всячески помешать контрнаступлению ВСУ.

Но Андрей Юсов отмечает: это отнюдь не означает, что гражданские могут выдохнуть с облегчением.

Скорее всего, в дальнейшем больше всего будет страдать гражданская инфраструктура, — заключает Юсов.

Одна из причин, почему украинцам необходимо идти в укрытие во время сигнала воздушной тревоги, — мизерные запасы у россиян высокоточного оружия. Как следствие — жертвы в Днепре, Запорожье и многих других городах.

— Особенно когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же — ложные разведанные в большинстве случаев.

Пока у россиян неточного, но убийственного оружия — тысячи экземпляров. К тому же Юсов говорит: РФ налаживает собственное военное производство, хотя до высокотехнологичного оружия им еще далеко. Это те же Калибры, которых выходит десятки в месяц.

Россия выходит на серые рынки, с помощью контрабанды и схем компенсирует свои потери.

Юсов говорит: Украина знает о передаче вооружения со стороны Беларуси и попытках РФ выходить на азиатские рынки.

Китай, Белорусь и Россия: партнеры?

Недавний приезд Си Цзиньпина в Россию, как раз после того, как на Владимира Путина был выдан ордер Гаагским судом, вызвал много разговоров.

— Значит ли это, что Китай — союзник России?

Конечно, никаких прямых поставок вооружения и открытых данных о разговоре двух президентов нет. Все потому, что Китай позиционирует себя миротворцем, а эта слава может перечеркнуть этот статус. Вместе с тем Юсов отмечает: Россия оказалась в полной изоляции, поэтому обратилась к Китаю.

— На наших глазах происходит стремительное превращение России в придаток Китая, она уже не равноправное государство, как было раньше. Философ Шпенглер когда-то говорил о “Сумерках Европы”. На наших глазах продолжается стремительный сумрак России, схождение ее с исторической арены, — размышляет Андрей Юсов.

— Что происходит в Беларуси?

— Путин уже год пытается втянуть Лукашенко в войну. И год у него это не получается, никаких признаков подготовки войск Беларуси к наступлению нет.

Не то чтобы Лукашенко любил Украину или уважал международное право, просто прямое участие в войне станет для его режима самоубийством, — говорит военный.

Новости о размещении ядерного оружия в Беларуси для Юсова являются блефом россиян.

На самом деле, россияне уже давно удерживают тактическое ядерное оружие в этом (близ ЕС — ред.) регионе — в Калининградской области. Поэтому намерение разместить его в Беларуси — это лишь информационная кампания без серьезных последствий, очередной блеф. Ибо других инструментов устрашения оппонентов они уже не имеют.

Украинское контрнаступление

Все чаще вокруг говорят о приближающемся начале активного контрнаступления украинцев. Этого ждут как недавно оккупированные территории, так и там, где Россия пытается насадить свою власть с 2014 года.

— Как крымчане помогают ВСУ?

— В последнее время мы все чаще слышим о “бавовне” и многом другом, что случается на территории временного оккупированного Крыма. Без активной поддержки и участия местного населения этого не было бы. Активная позиция населения в оккупации позволяет Украине получать максимум информации о расположении и продвижении вражеских сил и средств.

Утрата Россией Крыма станет самым большим геополитическим потрясением к этой стране. Потенциал полуострова разовьется до неслыханных масштабов.

С одной стороны Крыма россияне окапываются, а с другой — уже выезжают с полуострова. Рядовой солдат верит в то, что все идет по плану Путина, но важные военные понимают, что ничего хорошего не стоит ждать, говорит Андрей Юсов.

А еще Юсов говорит: многие украинские агенты также есть и в России, и в других важных странах. Но об этом можно будет говорить только после победы.

В то же время, отмечает: Украине нужно еще много оружия для того, чтобы победить противника навсегда.

Долгая война: кто победит

Полномасштабное вторжение продолжается уже больше года, российско-украинская война отсчитывает уже почти десять лет.

— Уместно ли говорить о долгой и войне и кто в ней победит?

— Долгая война — плохой сценарий как для России, ресурсы которой все же не безграничны, так и для Украины. Для нас это означает большие потери, разрушение инфраструктуры и все другие проблемы. Долгая война — это и проблема для мира тоже. Это вопрос продовольственной безопасности, продолжение гуманитарного кризиса.

Поэтому и в интересах Украины, и свободного мира, чтобы эта война завершилась быстро и справедливо. То есть восстановлением украинского суверенитета с последующим привлечением всех виновных к ответственности, а также возмещением убытков.

Российская элита понимает, к чему все близится. Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть.

Андрей Юсов уверен: безопасность в будущем Украине может гарантировать только оружие.

О распаде России и как нам стоит обороняться в будущем размышляла и украинская писательница Оксана Забужко: об этом мы писали в нашем другом материале.

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