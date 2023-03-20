Распад России должен быть контролируемым: Оксана Забужко о судьбе языка агрессора в Украине

Многие убеждены, что современная война между Украиной и Россией станет крахом всего для последней и перспективным будущим для нас. В число таких людей входит и известная украинская писательница Оксана Забужко.

ВВС Украина взяли интервью у легендарной Забужко, а мы приводим несколько основных тезисов, которые, по нашему мнению, важны для читателей.

Оксана Забужко ведет просветительскую деятельность за границей: в Лондоне она объясняет иностранцам, почему Украина должна и уже практически выиграла эту войну. Об этом она также активно пишет в своих писательских работах.

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Теперь она говорит: наша война длится не десять лет и не год. Это длинный путь, который тянется фактически из провозглашения так называемой Холодной войны между США и РФ.

— Когда-нибудь это будет названо столетней войной с несколькими актами в ней. То есть здесь есть определенная своя историческая логика, историческая тягость. И, безусловно, нынешний акт этой всемирной драмы должен стать третьим и последним, — говорит Забужко.

Определенно это Третья Мировая война, которая продолжается с 2008 года — от атаки на Грузию.

Сейчас Украина смогла показать всему миру, что именно Европа не смогла рассмотреть во время первого нахального шага РФ к развалу международного правопорядка. Писательница говорит, что говорить о поражении Украины даже не стоит — это пустое колебание воздуха.

— Какой будет победа Украины?

— А вот о победе — да, стоит говорить. Безусловно, Украина является задателем тона в очень многих вопросах. То есть уже не фронтиром и не просто передним краем войны за цивилизационные ценности.

Уплыли льды мировой истории. Пошла большая переформатировка, — заключает Забужко.

Я не удивлюсь, скажем, когда нас будет ждать где-то там лет через пять-семь, может быть десять лет, какой-то новый межгосударственный союз с Литвой, Польшей и, возможно, Румынией.

Писательница говорит: украинцам следует забыть и отложить на полку непроанализированный проект Богдана Хмельницкого. Ибо он был рассчитан на нескольких противников государства. Сейчас у нас такой противник только один, сборный.

— А проект Мазепы — это и есть немедленно включившаяся Европа, мигающая и проступившая на карте буквально даже не после 24 февраля 2022 года — она проступила в 2014 году. Когда поддержка Швеции пришла одной из первых. Вот Мазепины союзники действительно — от Стокгольма до Бендера.

По карте сверху вниз, с севера на юг включается, так сказать, Межморье от Балтики до Черного моря. И здесь возможны свои сюжеты и пертурбации.

Во всяком случае, забыли все, чему нас учили в школе, взяли другие очки и перечитали то, чему нас учили, добавили то, чему нас не учили. И на самом деле приготовились к очень большим, очень серьезным изменениям. В которых да, безусловно, Украина будет региональным лидером.

А еще писательница добавляет: украинцы должны одержать победу не только на поле физическом. Нам следует вырасти интеллектуально.

— Для этого необходимо пройти долгий путь реформ в образовании, в первую очередь, — говорит она.

— Что должно быть с русским языком в Украине?

— То, что и в 1991 году: это язык нацменьшинств, который находится на таком же уровне, как венгерский, молдавский, еврейский.

То есть со своими воскресными школами, соответствующими локальными культурными клубами, группами. Так, как повсюду — как меньшинства имеют свое обеспечение, имеют свою прессу, имеют возможность поддерживать культурное воспитание, культурную идентичность для детей своих и так далее.

Но нам, в первую очередь, нужно свой родной, государственный язык учить. Мы этим 30 лет не занимались. У нас первостепенные авторы не изданы лежащие. Европейский народ, не знающий своих и не издавший до сих пор.

К примеру, не каждый британец читал каждую книгу из их крупнейшей библиотеки. Но каждый из их граждан осознает вес, который принесли их стране эти авторы.

— Каков будет этот распад России?

— Мир будет меняться, и он будет меняться все динамичнее и интереснее. И к этим изменениям просто нужно быть готовым. Я не эксперт в этих вопросах, и я могу представить, например, что их армия, после того, как мы ее вытолкаем из Украины, придет к себе домой и начнет там драться.

Будет ли какой-то международный контроль — к чему я последовательно призываю, постоянно призываю во все микрофоны и со всех трибун, которые мне дают. Что должно быть под международным контролем — спокойный, плавный вот этот естественный распад.

Вместе с тем со сдвигами в политике стран Европы и исчезновением стереотипов в отношении Украины, некоторые государства до сих пор придерживаются риторики “путинской войны”. Почему Европа пытается отбелить российский народ — читай в другом интервью Оксаны Забужко.

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Главное фото: Getty Images.