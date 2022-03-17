Война одного человека — почему Западу так важно сохранить риторику единоличной вины Путина. Интервью Оксаны Забужко

Одна из наиболее обсуждаемых тем в настоящее время — культурная война с Россией. Ведь мало воевать оружием — мы победим рашистов и силой духа, и острым словом.

Стоит ли вступать в культурный диалог с россиянами нам, украинцам, и чем это может обернуться? О российском вопросе говорит поэтесса, писательница и эссеист Оксана Забужко, которую считают одним из передовых голосов Украины в мире.

Именно Оксана Забужко противостоит культуре западного общества “задушить” нас в дружбе с россиянами. Ибо сейчас родилась новая идея — приравнять страдания русских культурных деятелей к украинским; страдание от отсутствия зарубежных продуктов и страдание от отсутствия спокойных дней и ночей.

Основное преимущество Забужко — это возможность говорить в парламентах разных стран. Поэтому когда по иронии судьбы именно 23 февраля она должна была полететь в Польшу и уже 24 не смогла вернуться домой, все культурные литературные встречи автоматически превратились в обсуждение вопроса войны в Украине.

После этих трех недель моей бесконечной болтовни в Польше, Франции и Германии среди культурных, академических и политических элит начал появляться какой-то общий тезис понимания того, что до сих пор Запад читал не те книги и поэтому Россию видел, а Украину — нет.

Автор заявляет, что для Европы действительно стало шоком — проснуться 24 февраля в совершенно ином мире. И, конечно же, есть такие, кто хочет повернуть ловушку назад. Есть те, кто пытается писать через “колбу” об украинской и русской культуре как тех, которые одновременно страдают от войны.

Можно ли говорить с россиянами?

На Западе царит российская либеральная эмиграция, будто россияне тоже жертвы Путина, а это — война одного человека. По мнению Забужко, Западу удобно не замечать тех 150 тысяч россиян на территории Украины и то, что они там делают.

Как будто это не настоящие россияне, а настоящие — это десяток-другой медийных лиц. И если убрать Путина, то Россия снова будет благородной, европейской и снова будет улыбаться к Западу лицами тех, кто сейчас считает себя жертвами санкций.

К поэтессе уже неоднократно обращались с предложением вступить в культурный диалог с россиянами. Но это бессмысленно, и она объясняет, почему.

Когда Russian перестало быть в моде, тогда и началась эта активная работа. И тогда начали снова приравнивать наши народы к одному, страдающему от одного великого и страшного Путина.

Как мы должны противостоять этому?

При любой возможности и при любом случае, отмечает Оксана Забужко. И еще — заняться самоанализом и самосознанием.

Нам нужно самим осознать, что мы подыгрываем агрессору поисками “хороших русских”, радостным созерцанием и надеждой на каждого аутентичного или фейкового протестанта с одним плакатом, что именно он остановит войну.

Именно такому языку пытается научить Оксана Забужко сегодняшние европейские элиты — о новом геноциде, который несет Россия всюду с собой. Говорит: они просто не знают, как об этом говорить, а говорить надо открыто и откровенно.

Путин — это новый Гитлер, которого вырастила современная Европа, подыгрывая ему и закрывая глаза и наслаждаясь дешевым газом.

Точно так же, как уже было в истории, мы являемся такой же нацией для Путина, как евреи для Гитлера. И тот терроризм, который сейчас происходит на территории Украины — это акт геноцида против нашего народа и государства.

Почему им так нужна риторика “войны одного человека”?

Писательница отмечает — больше всего предложений о диалогах с россиянами ей поступало именно в Германии и Франции.

Почему? Да потому что именно их политические элиты наиболее “вмазаны” в коллаборацию с Путиным по укреплению военной мощи РФ. И теперь, когда та сила хлопнула, потому что ВСУ этот мыльный пузырь пробили, соответственно все это теперь нужно замаскировать под вину одного человека.

Поэтому после получения многих приглашений на форумы, где обсуждают беду украинских художников, чья жизнь в опасности, и страждущих россиян Оксана Забужко решила обжаловать форму организации конференции как такую, что обесценивает жизнь украинцев уже уничтоженных армией РФ.

Повлияет ли это на европейцев?

Да, безусловно, уверяет Забужко. И да, ее уже слышат европейцы. Потому что сам факт сравнения страданий нынешних украинцев от обезумевшей диктатуры русского “царя” со страданием россиян, от которых ушла IKEA — цинизм.

Это дегуманизация жертв и принятие стороны агрессора, заключает писательница.

А как мировые звезды поддерживают Украину во время войны, читайте в материале.