Війна однієї людини — чому Заходу так важливо зберегти риторику одноосібної вини Путіна. Інтерв’ю Оксани Забужко

Одна з найбільш обговорюваних тем нині — культурна війна із Росією. Адже мало воювати зброєю — ми переможемо рашистів і силою духу та гострим словом.

Чи варто вступати в культурний діалог з росіянами нам, українцям, та чим це може обернутися? Про російське питання говорить поетеса, письменниця та есеїстка Оксана Забужко, яка вважається одним із передових голосів України у світі.

Саме Оксана Забужко протистоїть культурі західної спільноти “задушити” нас у дружбі з росіянами. Бо зараз голосить нова ідея — прирівняти страждання російських культурних діячів до українських; страждання від відсутності закордонних продуктів та від відсутності спокійних днів і ночей.

Основна перевага Забужко — в можливості говорити до парламентів різних країн. Тож коли за іронією долі саме 23 лютого вона мала полетіти до Польщі й уже 24 не змогла повернутися додому, то усі культурні літературні зустрічі автоматично перетворилися на обговорення питання війни в Україні.

Після цих трьох тижнів моєї нескінченної балаканини у Польщі, Франції та Німеччині серед культурних, академічних та політичних еліт почала з’являтися якась загальна теза розуміння того, що досі Захід читав не ті книжки і через це Росію бачив, а Україну — ні.

Авторка заявляє, що для Європи справді стало шоком прокинутися 24 лютого у зовсім іншому світі. І, звичайно ж, є такі, хто хоче повернути пастку назад. Є ті, хто намагається писати через “колбу” про українську і російську культури як ті, які одночасно страждають від війни.

Чи можна говорити з росіянами?

На Заході панує така собі російська ліберальна еміграція, буцімто росіяни теж жертви Путіна, а це — війна однієї людини. На думку Забужко, Заходу зручно не помічати тих 150 тисяч росіян на території України і те, що вони там роблять. Ніби це не справжні росіяни, а справжні — це десяток-другий медійних облич.

І ніби коли прибрати Путіна, то Росія знову буде шляхетною, європейською і знову усміхатиметься до Заходу обличчями тих, хто зараз вважає себе жертвами санкцій.

До поетеси уже неодноразово зверталися з пропозицією вступити у культурний діалог із росіянами. Але це не має сенсу, і ось чому.

Коли Russian перестало бути в моді, тоді й почалася ця активна робота. І тоді почали знову прирівнювати наші народи до одного, які страждають від одного великого і страшного Путіна.

Як ми маємо протистояти цьому?

За кожної оказії та за кожної нагоди, наголошує Оксана Забужко. І ще — зайнятися самоаналізом та самоусвідомленням.

Нам треба самим усвідомити, що ми підігруємо агресору пошуками “хороших рускіх” радісним спогляданням та надією на кожного автентичного чи фейкового протестанта з одним плакатом, що саме він зупинить війну.

Саме такої мови намагається навчити Оксана Забужко сьогоднішні європейські еліти — про новий геноцид, який несе Росія усюди з собою. Каже: вони ще просто не знають, як про це говорити, а говорити треба відкрито і відверто.

Путін — це новий Гітлер, якого виростила сучасна Європа, підігруючи йому та заплющуючи очі й тішачись дешевим газом.

Точно так само, як уже раніше в історії, ми є такою ж нацією для Путіна, як євреї для Гітлера. І той тероризм, що відбувається зараз на території України — це акт геноциду проти нашого народу та держави.

Чому їм так потрібна риторика “війни однієї людини”?

Письменниця зазначає: найбільше пропозицій про діалоги з росіянами їй висували саме в Німеччині та Франції.

Чому? Та тому що саме їхні політичні еліти є найбільш “вмазані” в колаборацію з Путіним щодо зміцнення воєнної потуги РФ. І тепер, коли та потуга ляснула, бо ЗСУ цю мильну бульку пробили, відповідно все це тепер треба замаскувати як вину однієї людини.

Тому після отримання багатьох запрошень на форуми, де обговорюють лиху долю українських митців, чиє життя в небезпеці, та стражденних росіян Оксана Забужко вирішила оскаржувати форму організації конференції як те, що знецінює життя українців, уже знищених армією РФ.

Чи вплине це на європейців?

Так, безумовно, запевняє Забужко. І так, її уже чують європейці.

Бо сам факт порівнювання страждання нинішніх українців від збожеволілої диктатури російського “царя” зі стражданням росіян, від яких пішла IKEA — цинізм.

Це дегуманізація жертв і ставання на сторону агресора, підсумовує письменниця.

А як світові зірки підтримують Україну у час війни, читайте у матеріалі.