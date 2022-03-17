От Бекхэмов до Pink Floyd: как звезды мирового масштаба поддерживают Украину

Знаменитости во всем мире поддерживают Украину. Голливудские актеры, музыканты, писатели остро высказываются в адрес России и восхищаются героическим противостоянием украинцев.

Среди тех, кто не молчит – Анджелина Джоли, Мадонна, супруги Бекхэмы, Стивен Кинг.

Звезды во всем мире осуждают зверства, которые Россия совершает в Украине, разрушают пропаганду страны-агрессора и приобщаются к санкциям против россиян. Концерты в России отказались давать 21 pilots, Pink Floyd, Tom Odell и другие музыканты.

Всемирно известный диджей Armin van Buuren устроил благотворительный концерт в Кракове. На сцену он вышел с украинским флагом, а заработанные деньги пообещал передать на нужды беженцев из Украины.

Как селебрити со всего мира придерживаются лозунга Stand with Ukraine – смотрите в сюжете Вікон.

Напомним, ранее сообщалось, что известный футболист и экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принимает детей-беженцев из Украины в собственном доме в Британии.