Від Бекхемів до Pink Floyd: як світові зірки підтримують Україну в непростий час

Знаменитості по всьому світу підтримують Україну. Голлівудські актори, музиканти, письменники гостро висловлюються на адресу Росії. І водночас захоплюються героїчним протистоянням українців.

Серед тих, хто не мовчить — Анджеліна Джолі, Мадонна, подружжя Бекхемів, Стівен Кінг.

Зірки у всьому світі засуджують звірства, що коїть Росія в Україні, руйнують пропаганду країни-агресорки й долучаються до санкцій проти росіян. Концерти в Росії відмовились давати 21 pilots, Pink Floyd, Tom Odell та інші музиканти.

Всесвітньо відомий діджей Аrmin van Buuren влаштував благодійний концерт у Кракові. На сцену він вийшов з українським прапором, а зароблені кошти пообіцяв передати на потреби біженців з України.

Як селебріті з усього світу дотримуються гасла Stand with Ukraine — дивіться в сюжеті Вікон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий футболіст та екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко приймає дітей-біженців з України у власному будинку в Британії.