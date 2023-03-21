Неприпустимо ставити Україні ультиматуми! Данілов розповів, чи впливатиме допомога партнерів на наші вчинки та рішення

Різні країни світу й надалі підтримують Україну, постачають дедалі більше зброї. Країни Європейського Союзу навіть погодилися спільно закупити та поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії.

Естонська премʼєрка Кая Каллас написала у Twitter:

— Я запропонувала членам ЄС спільно закупити 1 млн снарядів для України. Рада, що міністри закордонних справ і оборони ЄС сьогодні схвалили цю ініціативу.

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Ми раді такій допомозі, але це може викликати побоювання, що так країни-партнери зможуть контролювати вчинки України. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини розповів про це, а також чи можна ставити ультиматуми Україні. Розповів про звільнення Криму та прокоментував інформацію західних видань щодо контрнаступу України.

Чи зможуть західні партнери контролювати вчинки України масштабами постачання зброї

— Ми розуміємо, що можуть і такі речі відбуватися, але майте на увазі, що в цивілізованому світі усе буде відомо всім. Наскільки я чую, бачу і фіксую, то президент США сказав, що вони будуть з нами до нашої перемоги. Прем’єр-міністри Британії, колишні і теперішній, теж казали, що вони з нами, поки не закінчиться війна.

Крім цього, вони кажуть, що не підштовхуватимуть нас до якихось речей, поки ми самі як країна не вирішимо брати участь у тих чи інших перемовинах, — каже Данілов.

За його словами, “Ні миру, ні війни” — це формула росіян. Вони хочуть зараз усе зупинити, бо не мають спроможності фізично нас знищити. Росіяни хочуть це зупинити, щоб мати час для перегрупування, знайти додаткову зброю та почати новий процес.

Чи можуть поставити України ультиматум

— Ви знаєте нашого президента? Вважаєте, йому можна ставити якісь умови чи ультиматуми? Це неприпустимо. Я не думаю, що з нашим президентом хтось розмовлятиме мовою ультиматумів. Я знаю, якою буде відповідь. З нашим президентом та народом це неможливо. Інтереси країни стоятимуть на першому місці. Якщо це відповідатиме інтересами країни, всього народу, тоді можливі якісь речі.

Якщо хтось вважає, що нам можна ставити ультиматуми, це неприпустимо, — наголосив секретар РНБО.

Він пояснює, що в різних країнах можуть починатися політичні процеси — так звані виборчі цикли. Це матиме вплив на певні процеси. Багато залежатиме від нашої мудрості, розуміння, стійкості.

Про інформацію різних видань про контрнаступ

Багато західних видань пророкують, що великий український наступ може початися навесні чи влітку. Олексій Данілов каже, що не розуміє, звідки беруться ці дані, адже вони обговорюються у закритому режимі. Видання не можуть володіти тією чи іншої інформації щодо того, що робитимуть наші угрупування та підрозділи ЗСУ.

Він запевнив, що на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача тривають дискусії. Кожен із присутніх висловлює свою точку зору, і завжди шукають консенсус.

Про звільнення Криму

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес говорив, що звільнення окупованих територій може початися з Криму. Але Росія може відтягнути свій флот до Новоросійська. В Україні зараз немає ракет, які можуть діставати відстань до 2000 км.

Олексій Данілов сказав таку крилату фразу: “Якщо треба, ми знаємо, де взяти”.

— Якщо треба, ми знайдемо. Якщо треба буде зробити щось корисне для держави, повірте, спроможності, які у нас є, будуть використані для нашої перемоги. Лякати, що росіяни підуть і ми їх не дістанемо, це має бути у минулому, — стверджує він.

Він наголошує, що ми вже неодноразово робили те, чого від нас не очікували. Приміром, потопили крейсер Москва власними ракетами.

Учора гучні вибухи пролунали у Джанкої в Криму. У ГУР повідомили, що це підготовка півострова до деокупації. Читай, що відомо про вибухи в Джанкої, за посиланням.

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