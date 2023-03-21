Недопустимо ставить Украине ультиматумы! Данилов рассказал, будет ли помощь партнеров влиять на наши поступки и решения

Разные страны мира и дальше поддерживают Украину, поставляют все больше оружия. Страны Европейского Союза согласились совместно закупить и передать Украине миллион боеприпасов до 155-мм артиллерии.
Эстонская премьер Кая Каллас написала в Twitter:
— Я предложила членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу.
Мы рады такой помощи, но это может вызвать опасения, что страны-партнеры смогут контролировать поступки Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для телемарафона Єдині новини рассказал об этом, а также можно ли ставить ультиматумы Украине. Рассказал об освобождении Крыма и прокомментировал информацию западных изданий касательно контрнаступления Украины.
— Мы понимаем, что могут и такие вещи происходить, но учтите, что в цивилизованном мире все будет известно всем. Насколько я слышу, вижу и фиксирую, президент США сказал, что они будут с нами до нашей победы. Премьер-министры Британии, бывший и нынешний, тоже говорили, что они с нами, пока не закончится война.
Кроме этого, они говорят, что не будут подталкивать нас к каким-либо вещам, пока мы сами как страна не решим участвовать в тех или иных переговорах, — говорит Данилов.
Кроме этого, они говорят, что не будут подталкивать нас к каким-либо вещам, пока мы сами как страна не решим участвовать в тех или иных переговорах, — говорит Данилов.
По его словам, “Ни мира, ни войны” — это формула россиян. Они хотят сейчас все остановить, потому что не имеют возможности физически уничтожить нас. Россияне хотят остановить это, чтобы иметь время для перегруппировки, найти дополнительное оружие и начать новый процесс.
— Вы знаете нашего президента? Считаете, ему можно ставить какие-либо условия или ультиматумы? Это недопустимо. Я не думаю, что с нашим президентом кто-нибудь будет разговаривать на языке ультиматумов. Я знаю, каким будет ответ. С нашим президентом и народом это невозможно. Интересы страны будут стоять на первом месте. Если это будет отвечать интересам страны, всего народа, тогда возможны какие-то вещи.
Если кто-то считает, что нам можно ставить ультиматумы, это недопустимо, — подчеркнул секретарь СНБО.
Если кто-то считает, что нам можно ставить ультиматумы, это недопустимо, — подчеркнул секретарь СНБО.
Он объясняет, что в разных странах могут начинаться политические процессы — так называемые избирательные циклы. Это повлияет на определенные процессы. Многое будет зависеть от нашей мудрости, понимания, стойкости.
Многие западные издания предсказывают, что большое украинское наступление может начаться весной или летом. Алексей Данилов говорит, что не понимает, откуда берутся эти данные, ведь они обсуждаются в закрытом режиме. Издания не могут владеть той или иной информацией о том, что будут делать наши группировки и подразделения ВСУ.
Он заверил, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего продолжаются дискуссии. Каждый из собравшихся выражает свою точку зрения, и всегда ищут консенсус.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес говорил, что освобождение оккупированных территорий может начаться с Крыма. Но Россия может оттянуть свой флот в Новороссийск. В Украине сейчас нет ракет, которые могут доставать расстояние до 2000 км.
Алексей Данилов сказал такую крылатую фразу: “Если нужно, мы знаем, где взять”.
Алексей Данилов сказал такую крылатую фразу: “Если нужно, мы знаем, где взять”.
— Если нужно, мы найдем. Если нужно будет сделать что-то полезное для государства, поверьте, возможности, которые у нас есть, будут использованы для нашей победы. Пугать, что россияне пойдут и мы их не достанем, это должно быть в прошлом, — утверждает он.
Он подчеркивает, что мы уже не раз делали то, что от нас не ожидали. К примеру, потопили крейсер Москва собственными ракетами.
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