Недопустимо ставить Украине ультиматумы! Данилов рассказал, будет ли помощь партнеров влиять на наши поступки и решения

Разные страны мира и дальше поддерживают Украину, поставляют все больше оружия. Страны Европейского Союза согласились совместно закупить и передать Украине миллион боеприпасов до 155-мм артиллерии.

Эстонская премьер Кая Каллас написала в Twitter:

— Я предложила членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу.

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Мы рады такой помощи, но это может вызвать опасения, что страны-партнеры смогут контролировать поступки Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для телемарафона Єдині новини рассказал об этом, а также можно ли ставить ультиматумы Украине. Рассказал об освобождении Крыма и прокомментировал информацию западных изданий касательно контрнаступления Украины.

Смогут ли западные партнеры контролировать поступки Украины масштабами поставок оружия

— Мы понимаем, что могут и такие вещи происходить, но учтите, что в цивилизованном мире все будет известно всем. Насколько я слышу, вижу и фиксирую, президент США сказал, что они будут с нами до нашей победы. Премьер-министры Британии, бывший и нынешний, тоже говорили, что они с нами, пока не закончится война.

Кроме этого, они говорят, что не будут подталкивать нас к каким-либо вещам, пока мы сами как страна не решим участвовать в тех или иных переговорах, — говорит Данилов.

По его словам, “Ни мира, ни войны” — это формула россиян. Они хотят сейчас все остановить, потому что не имеют возможности физически уничтожить нас. Россияне хотят остановить это, чтобы иметь время для перегруппировки, найти дополнительное оружие и начать новый процесс.

Могут ли поставить Украине ультиматум

— Вы знаете нашего президента? Считаете, ему можно ставить какие-либо условия или ультиматумы? Это недопустимо. Я не думаю, что с нашим президентом кто-нибудь будет разговаривать на языке ультиматумов. Я знаю, каким будет ответ. С нашим президентом и народом это невозможно. Интересы страны будут стоять на первом месте. Если это будет отвечать интересам страны, всего народа, тогда возможны какие-то вещи.

Если кто-то считает, что нам можно ставить ультиматумы, это недопустимо, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он объясняет, что в разных странах могут начинаться политические процессы — так называемые избирательные циклы. Это повлияет на определенные процессы. Многое будет зависеть от нашей мудрости, понимания, стойкости.

Об информации разных изданий о контрнаступлении

Многие западные издания предсказывают, что большое украинское наступление может начаться весной или летом. Алексей Данилов говорит, что не понимает, откуда берутся эти данные, ведь они обсуждаются в закрытом режиме. Издания не могут владеть той или иной информацией о том, что будут делать наши группировки и подразделения ВСУ.

Он заверил, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего продолжаются дискуссии. Каждый из собравшихся выражает свою точку зрения, и всегда ищут консенсус.

Об освобождении Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес говорил, что освобождение оккупированных территорий может начаться с Крыма. Но Россия может оттянуть свой флот в Новороссийск. В Украине сейчас нет ракет, которые могут доставать расстояние до 2000 км.

Алексей Данилов сказал такую крылатую фразу: “Если нужно, мы знаем, где взять”.

— Если нужно, мы найдем. Если нужно будет сделать что-то полезное для государства, поверьте, возможности, которые у нас есть, будут использованы для нашей победы. Пугать, что россияне пойдут и мы их не достанем, это должно быть в прошлом, — утверждает он.

Он подчеркивает, что мы уже не раз делали то, что от нас не ожидали. К примеру, потопили крейсер Москва собственными ракетами.

Вчера громкие взрывы прогремели в Джанкое в Крыму. В ГУР сообщили, что это подготовка полуострова к деоккупации. Читай, что известно о взрывах в Джанкое, по ссылке.

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