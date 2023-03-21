Интервью

Недопустимо ставить Украине ультиматумы! Данилов рассказал, будет ли помощь партнеров влиять на наши поступки и решения

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 марта 2023, 12:00
Олексій Данілов: інтерв’ю про постачання зброї, контрнаступ та звільнення Криму
Фото: Facebook

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