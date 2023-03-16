Почекати, доки не висохнуть поля: коли буде наступ ЗСУ: прогнози експертів та заяви ОП

В Україну йде потепління, а з ним — непереборне бажання відвідати український Крим, Кінбурнську косу та Азовське море. Коли наші військові дійдуть до Криму, зараз казати ніхто не береться. А ось коли буде наступ ЗСУ — уже прогнозують експерти.

На що сподіватися та коли чекати контрнаступу України — читай у матеріалі.

Коли буде наступ України: прогнози експертів

Останнім часом західні військові аналітики та журналісти почали все частіше говорити, що українські війська можуть вже навесні перейти у контрнаступ. Наприклад, американський інститут вивчення війни вже кілька разів наголошував на можливому напрямку контрнаступу — південь України.

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Військовий експерт Владислав Селезньов припускає, що до середини квітня 2023 року на фронті триватиме певна оперативна пауза.

І цей час окупанти намагатимуться просунутися на Донецькому напрямку та півдні Запорізької області.

У контрнаступ ЗСУ підуть тоді, коли польові дороги підсохнуть від рясних опадів: це буде можливо якраз в другій половині квітня.

До того часу якраз підоспіє й західна військова допомога.

— Процес контрнаступу ЗСУ розділять на 5 або 6 етапів, а точніше розуміння тенденцій буде станом на червень,— додав він.

Що кажуть про контрнаступ в ОП

Влада, як і керівництво ЗСУ, не розголошує плани майбутнього контрнаступу зі зрозумілих причин. Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив італійській газеті La Stampa про підготовку наступу України.

За словами Подоляка, контрнаступ ЗСУ може відбутися вже протягом наступних двох місяців.

— Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети більшої дальності, — сказав він.

Також Подоляк наголосив, що для вдалого наступу українцям необхідні західна зброя. Про це також говорив й голова Міноборони України Олексій Резніков.

Водночас міжнародні ЗМІ підкреслюють, що ймовірно ЗСУ планують направити свої сили на Мелітополь, що у Запорізькій області.

Раніше ГУР давало пояснення стосовно можливостей весняного контрнаступу: читай, чи можливий він та які напрямки зачепить.

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