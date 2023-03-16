Подождать, пока не высохнут поля: когда будет наступление ВСУ: прогнозы экспертов и заявления ОП

В Украину идет потепление, а с ним — непреодолимое желание посетить украинский Крым, Кинбурнскую косу и Азовское море. Когда наши военные дойдут до Крыма, сейчас говорить никто не берется. А вот когда будет наступление ВСУ, уже прогнозируют эксперты.

Чего надеяться и когда ждать контрнаступления Украины — читай в материале.

Когда будет наступление Украины: прогнозы экспертов

В последнее время западные военные аналитики и журналисты стали все чаще говорить, что украинские войска уже весной могут перейти в контрнаступление. Например, американский институт изучения войны уже несколько раз отмечал возможное направление контрнаступления — юг Украины.

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Военный эксперт Владислав Селезнев предполагает, что до середины апреля 2023 на фронте будет продолжаться определенная оперативная пауза.

И это время оккупанты будут пытаться продвинуться на Донецком направлении и юге Запорожской области.

В контрнаступление ВСУ пойдут тогда, когда полевые дороги подсохнут от обильных осадков: это будет возможно как раз во второй половине апреля.

К тому времени как раз подоспеет и западная военная помощь.

— Процесс контрнаступления ВСУ разделят на пять или шесть этапов, а точнее понимание тенденций будет по состоянию на июнь, — добавил он.

Что говорят о контрнаступлении в ОП

Власть, как и руководство ВСУ, не разглашает планы будущего контрнаступления по понятным причинам. В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил итальянской газете La Stampa о подготовке наступления Украины.

По словам Подоляка, контрнаступление ВСУ может состояться уже в течение следующих двух месяцев.

— Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся где-нибудь. Нам нужны ракеты большей дальности, — сказал он.

Также Подоляк подчеркнул, что для удачного наступления украинцам необходимо западное оружие. Об этом также говорил и глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В то же время международные СМИ подчеркивают, что, вероятно, ВСУ планируют направить свои силы на Мелитополь, что в Запорожской области.

Ранее ГУР давало объяснения о возможностях весеннего контрнаступления: читай, возможен ли он и какие направления коснется.

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