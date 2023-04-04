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“Ми повинні підтримувати Україну, це в інтересах нашої безпеки”: Єнс Столтенберг про допомогу Україні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 16:00
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

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