“Ми повинні підтримувати Україну, це в інтересах нашої безпеки”: Єнс Столтенберг про допомогу Україні

Підтримка України у сучасній війні є ключовим моментом, від якого напряму залежить наша майбутня перемога. Партнери нашої країни безперервно працюють над новими пакетами військової та гуманітарної допомоги, виголошують нові санкції та обговорюють можливість нових коаліцій.

Та чи має ця допомога межі? Що про війну в Україні говорять у НАТО та коли очікують контрнаступ ЗСУ — в інтерв’ю Радіо Свобода розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він переконує: світ допомагатиме Україні стільки часу, скільки це буде потрібно. І головним викликом сьогодні є новий етап війни — виснаження: логістики, військових запасів.

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— Спочатку ми вичерпували власні запаси. Але, звісно, є межа того, як далеко ми в цьому плані можемо зайти. Тож зараз ми також наполегливо працюємо над збільшенням виробництва, щоб гарантувати, що зможемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки робити це надалі — надзвичайно важливо.

Ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки — продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні.

Перемогу РФ у цій війні Столтенберг визнає трагедією не лише для України, а й для цілого світу.

Професіоналізм українців вражає

Нині найгарячішими точками на карті бойових дій України є пункти на Донеччині та Луганщині. Серед них, звісно, Бахмут та Авдіївка.

Не секрет, що за перебігом подій на фронті України стежать і високопоставлені обличчя інших країн.

— Як ви оцінюєте ситуацію на фронті України? Чи впливає це на російську армію (з того, що вам відомо)?

— Перше, що хочу сказати: я вражений роботою та професіоналізмом ЗСУ у Бахмуті та Авдіївці. Військові вразили увесь світ! І звісно ж, це ніяк не зрівняти з моральним станом російських вояк. Там, окрім низького бойового духу, ще й дуже погана якість техніки, а офіцери та командири часто провалюють операції.

Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно.

Росіяни демонструють низький професіоналізм, водночас вони показали всьому світові, що готові й надалі вводити тисячні війська і завдавати втрат українцям. Тож Росію не можна недооцінювати, — наголосив Єнс Столтенберг.

— Чого очікує НАТО від українського контрнаступу, який анонсовано на весну 2023 року?

— Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій.

І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також забезпечуючи навчання на високому рівні. Навчання, щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема бойовими танками.

Зброя та план розвитку подій

А ще Столтенберг каже, що ухвалювати рішення повинні лише українці на місцях: як щодо контрнаступу, так і стосовно інших речей. Зокрема, про військові операції та їхні ризики.

Те, чого ми б хотіли, — це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів.

Генсек НАТО запевнив, що переговорна база ґрунтується на військових досягненнях. Через це, однозначно, Україна повинна дати військовий бій окупантам, а союзники зроблять все, що від них залежить, щоб це точно відбулося.

— Союзники по НАТО нарощують виробництво зброї й боєприпасів, щоб і надалі підтримувати Україну, — запевняє Столтенберг.

— Чи вірите ви в те, що Україна може відвоювати Крим військовим шляхом, та чи отримає Україна в цьому підтримку від країн НАТО?

— Ми підтримуватимемо право України на самооборону або захист української території. Це право, закріплене в статуті ООН.

Безсумнівно, те, що ми зараз бачимо — це загарбницька війна проти України.

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