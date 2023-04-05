Поїздка Володимира Зеленського до Польщі: що відомо на цю мить

Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Він вже зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ми розповімо, що відомо про результати поїздки Зеленського до Польщі.

Візит Володимира Зеленського до Польщі: що відомо

Після приїзду Володимир Зеленський написав у Telegram:

— У майбутньому між нашими народами не існуватиме жодних кордонів: політичних, економічних і, що дуже важливо, історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч.

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Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського найвищою нагородою Польщі — орденом Білого Орла.

— Вона для тих, хто на своїх плечах несе цю перемогу. Для народу України, наших військових, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виборюють перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи та світу. Дякую, — сказав Володимир Зеленський.

Анджей Дуда наголосив, що Польща вже відправила Україні чотири винищувачі МіГ-29. Ще чотири — на стадії відправлення, і Польща готова надіслати ще шість.

Також, згідно з планом, Володимир Зеленський має зустрітися з українськими біженцями. Крім того, президенти провели спільну прес-конференцію. Повне відео тут:

Головне з прес-конференції Зеленського та Дуди

Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до вступу в НАТО, тож союзникам не потрібно шукати альтернативи для українців.

Президент України також розповів про новий потужний оборонний пакет, який ухвалили разом з Польщею.

— Сьогодні ми у Варшаві, але там — в окопах Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки — перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня, — додав президент.

Зеленський також наголосив, що ситуація в Бахмуті є найскладнішою на території України. Але ЗСУ на місці, й ворог не контролює місто.

Якщо будуть ризики втратити особовий склад через оточення, можуть бути ухвалені відповідні рішення (про можливий відхід з міста — ред.).

Анджей Дуда сказав, що Польща просуває питання гарантій безпеки для України від НАТО і хоче, щоб їх надали перед літнім самітом Альянсу у Вільнюсі. Варшава підтримує Україну на шляху до членства в НАТО.

Раніше ми розповідали, що Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску на кордоні.

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