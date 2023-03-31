Кордон проходити удвічі швидше? Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску

Україна та Польща планують спростити процедуру проходження кордону, запровадивши єдині пункти пропуску між державами.

Таке рішення вже погоджено, але ще потрібно підготувати фінальний варіант тексту угоди та пройти процес ратифікації обома сторонами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в інтервʼю на платформі Rise Ukraine. Читай, що це означає для звичайних українців.

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Єдині пункти пропуску на українсько-польському кордоні

Наразі для того, щоб перетнути кордон, потрібно спочатку пройти український контрольний пункт, а потім — польський.

Цей процес у кращому випадку займає близько години, хоча відомі історії, коли люди стояли на кордоні до десяти годин під час пікового навантаження митниці або збоїв у системі.

На практиці це не дуже зручно, адже якщо є черга, то потрібно спочатку вистояти її до українського пункту пропуску, пройти всі формальні процедури включно з оглядом багажу, а потім повторити все це ще раз — уже для польських прикордонників.

Єдиний пункт пропуску значно пришвидшить перетин кордону. Адже контроль відбуватиметься лише з боку однієї країни.

Тобто колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес, — зауважив Сергій Деркач.

Уже незабаром країни визначать перші пункти пропуску, де запровадять єдиний кордон. Аналогічну процедуру хочуть запровадити з Угорщиною та Словаччиною.

Будівництво нового пункту пропуску

Крім цього, для розвантаження українсько-польського кордону планують збудувати новий пункт пропуску — Адамчуки – Збереже. Будівництво обговорили начальник Волинського прикордонного загону з делегацією із Люблінського воєводства.

— Пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху Адамчуки – Збереже розвантажить решту переходів, зокрема, щодо пропуску осіб та легкових автомобілів, — кажуть у Державній прикордонній службі України.

Наразі на польсько-українському кордоні є вісім автомобільних пропускних пунктів:

Дорогуськ – Яготин; Зосин – Устилуг; Долгобичув – Угринів; Гребенне – Рава-Руська; Будомєж – Грушів; Корчова – Краковець; Медика – Шегині; Кросценко – Смільниця.

У 2022 році виїжджати за кордон стало складніше. Особливо це стосується чоловіків. Читай, які потрібні документи для виїзду за кордон громадян України.

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