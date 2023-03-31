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Кордон проходити удвічі швидше? Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Березня 2023, 16:30
Україна і Польща запустять на кордоні єдині пункти пропуску
Фото: Державна прикордонна служба України

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Кордон проходити удвічі швидше? Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску

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