Границу будем проходить вдвое быстрее? Украина и Польша запустят единые пункты пропуска

Украина и Польша планируют упростить процедуру прохождения границы, введя единые пункты пропуска между странами.
Такое решение уже согласовано, но еще предстоит подготовить финальный вариант текста документа и пройти процесс ратификации обеими сторонами.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач в интервью на платформе Rise Ukraine. Читай, что это значит для обычных украинцев.
Сейчас, для того чтобы пересечь границу, нужно сначала пройти украинский контрольный пункт, а затем — польский.
Этот процесс в лучшем случае занимает около часа, хотя известны истории, когда люди стояли на границе до десяти часов во время пиковой нагрузки таможни или сбоев в системе.
На практике это не очень удобно, ведь если есть очередь, то нужно сначала выстоять ее в украинский пункт пропуска, пройти все формальные процедуры, включая осмотр багажа, а затем повторить все это еще раз — уже для польских пограничников.
Единый пункт пропуска значительно ускорит пересечение границы. Ведь контроль будет проходить только со стороны одной страны.
То есть, коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс, — заметил Сергей Деркач.
То есть, коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс, — заметил Сергей Деркач.
Уже в скором времени страны определят первые пункты пропуска, где введут единую границу. Аналогичную процедуру хотят ввести с Венгрией и Словакией.
Кроме того, для разгрузки украинско-польской границы планируют построить новый пункт пропуска — Адамчуки – Збереже. Строительство обсудили начальник Волынского пограничного отряда с делегацией из Люблинского воеводства.
— Пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения Адамчуки – Збереже разгрузит остальные переходы, в частности, относительно пропуска людей и легковых автомобилей, — говорят в Государственной пограничной службе Украины.
Сейчас на польско-украинской границе есть восемь автомобильных пропускных пунктов:
В 2022 году выезжать за границу стало сложнее. Особенно это касается мужчин. Читай, какие нужны документы для выезда за границу граждан Украины.
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