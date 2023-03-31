Границу будем проходить вдвое быстрее? Украина и Польша запустят единые пункты пропуска

Украина и Польша планируют упростить процедуру прохождения границы, введя единые пункты пропуска между странами.

Такое решение уже согласовано, но еще предстоит подготовить финальный вариант текста документа и пройти процесс ратификации обеими сторонами.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач в интервью на платформе Rise Ukraine. Читай, что это значит для обычных украинцев.

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Единые пункты пропуска на украинско-польской границе

Сейчас, для того чтобы пересечь границу, нужно сначала пройти украинский контрольный пункт, а затем — польский.

Этот процесс в лучшем случае занимает около часа, хотя известны истории, когда люди стояли на границе до десяти часов во время пиковой нагрузки таможни или сбоев в системе.

На практике это не очень удобно, ведь если есть очередь, то нужно сначала выстоять ее в украинский пункт пропуска, пройти все формальные процедуры, включая осмотр багажа, а затем повторить все это еще раз — уже для польских пограничников.

Единый пункт пропуска значительно ускорит пересечение границы. Ведь контроль будет проходить только со стороны одной страны.

То есть, коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс, — заметил Сергей Деркач.

Уже в скором времени страны определят первые пункты пропуска, где введут единую границу. Аналогичную процедуру хотят ввести с Венгрией и Словакией.

Строительство нового пункта пропуска

Кроме того, для разгрузки украинско-польской границы планируют построить новый пункт пропуска — Адамчуки – Збереже. Строительство обсудили начальник Волынского пограничного отряда с делегацией из Люблинского воеводства.

— Пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения Адамчуки – Збереже разгрузит остальные переходы, в частности, относительно пропуска людей и легковых автомобилей, — говорят в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас на польско-украинской границе есть восемь автомобильных пропускных пунктов:

Дорогуск – Яготин; Зосин – Устилуг; Долгобычев – Угринов; Гребенное – Рава-Русская; Будомеж – Грушев; Корчева – Краковец; Медика – Шегини; Кросценко – Смельница.

В 2022 году выезжать за границу стало сложнее. Особенно это касается мужчин. Читай, какие нужны документы для выезда за границу граждан Украины.

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