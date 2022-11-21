Украина

Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать

Светлана Ковбица 21 ноября 2022, 15:00
електронна черга на кордоні

Больше видео
0:12:11
Як росіяни намагаються деморалізувати українців — нова пропаганда
Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде
День гідності та свободи: що це за свято та як виникло
День Достоинства и Свободы: рассказываем о двух значимых словах для украинцев
Вибухи у Шевченкове на Харківщині 20 листопада — наслідки обстрілів
Атака на мирное население в Шевченково: оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, погибла женщина
0:03:35
Миколаїв
Оккупанты думали, что заберут воду — и нас сломают: что сейчас происходит в Николаеве
Смотреть больше

Последние видео
0:02:58
електронна черга на кордоні

Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать
0:12:11
Як росіяни намагаються деморалізувати українців — нова пропаганда
Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде
День гідності та свободи: що це за свято та як виникло
День Достоинства и Свободы: рассказываем о двух значимых словах для украинцев
Вибухи у Шевченкове на Харківщині 20 листопада — наслідки обстрілів
Атака на мирное население в Шевченково: оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, погибла женщина
0:03:35
Миколаїв
Оккупанты думали, что заберут воду — и нас сломают: что сейчас происходит в Николаеве
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:14
Якою буде погода взимку
Ударят ли морозы зимой? Какая будет погода следующие три месяца в Украине
Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать
Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
Больше видео
Як росіяни намагаються деморалізувати українців — нова пропаганда
Читать дальше
Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь