Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею

Західні кордони заполонили вантажівки. Найбільше черг перед пунктом пропуску Ягодин, де колона з фур простяглася на півсотні кілометрів. І далі збільшується.

Машини стоять дуже щільно одна за одною, та кінця краю черзі не видно. Ваговози зайняли одну смугу руху, та так що інший транспорт ледве між собою розминається.

Далекобійники чекають тижнями. Живуть у своїх автівках посеред поля без жодних зручностей. А черги щотижня б’ють рекорди.

Митники пояснюють – така складна ситуація через заблоковані порти та закриті пункти пропуску з Білоруссю. Тому увесь потік транспорту з усієї України йде через західний кордон.

А Ягодин для перевізників – логістично найвигідніший. Половина вантажівок везуть товар, який підпадає під ветеринарний та фітосанітарний контроль в польському пункті пропуску, а це чи не головна причина таких черг.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, яке покарання чекатиме на чоловіків України за незаконний перетин кордону.