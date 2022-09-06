Україна

Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею

Катерина Курбанова 06 Вересня 2022, 08:00

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Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею
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