Стоят в пробках днями и неделями! Кто виноват в коллапсе на границе с Польшей

Западные границы заполонили грузовики. Больше всего очередей перед пунктом пропуска Ягодин, где колонна из фур протянулась на полсотни километров. И продолжает увеличиваться.

Машины стоят очень плотно одна за другой, но конца края очереди не видно. Тяжеловозы заняли одну полосу движения, и так, что другой транспорт едва между собой разминается.

Дальнобойщики ждут неделями. Живут в своих автомобилях посреди поля без удобств. А очереди еженедельно бьют рекорды.

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Таможенники объясняют – такая сложная ситуация из-за заблокированных портов и закрытых пунктов пропуска с Беларусью. Поэтому весь поток транспорта со всей Украины идет через западную границу.

А Ягодин для перевозчиков – самый логистически выгодный. Половина грузовиков везут товар, подпадающий под ветеринарный и фитосанитарный контроль в польском пункте пропуска, а это едва ли не главная причина таких очередей.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какое наказание будет ждать мужчин Украины за незаконное пересечение границы.