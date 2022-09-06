Украина

Стоят в пробках днями и неделями! Кто виноват в коллапсе на границе с Польшей

Катерина Курбанова 06 сентября 2022, 08:00

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0:03:34
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Стоят в пробках днями и неделями! Кто виноват в коллапсе на границе с Польшей
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