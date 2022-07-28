Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України

У соціальних мережах активно ширяться чутки про те, що на державному кордоні у кількох політиків та впливових осіб відібрали український паспорт. Чи справді так просто позбавити людей громадянства та що про це каже закон — читай у матеріалі.

Позбавлення громадянства: про кого йшлося

Telegram-канали повідомляли щонайменше про два гучні випадки позбавлення громадянства: йшлося про керівника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана та лідерку політичної сили Голос Кіру Рудик.

Щоправда, перший визнав, що паспорт у нього таки відібрали. А от Кіра Рудик запевняла, що всі документи має при собі й кордон перетнула без особливих труднощів.

Водночас соцмережі повідомляли про ймовірну наявність у Кіри Рудик паспорта Сполучених Штатів.

Позбавлення громадянства: коментар Олексія Данілова

В ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інциденти з фігурантами списку, в яких начебто відібрали українські паспорти.

— Те, що стосується громадянства, ми неодноразово розглядали питання, зокрема і на засіданні РНБО, і в нас чітко було розуміння: якщо людина займається політикою, публічними справами, суспільство має знати — чи є в нього (неї) громадянство тієї чи іншої країни.

Данілов нагадав: якби не повномасштабна війна, всі мали б заповнювати декларацію з обов’язковою для заповнення графою про наявність паспорта іншої країни.

— Це ж не якась страшна річ. Якщо у тебе є другий паспорт, якщо ти займаєшся політикою, громадською діяльністю, просто маєш про це сказати, щоб суспільство це знало.

Це не треба приховувати. Це ж не розстрільна стаття. За це не дають 15 років, але грати з державою у кішки-мишки не потрібно. Це неприпустимо.

Секретар РНБО попередив: у сучасному світі ніщо приховати неможливо.

Позбавлення громадянства: чи законно це?

Конституція України містить вичерпний перелік прав і свобод українців. Але вона чітко наголошує:

В Україні існує єдине громадянство (ст. 4 Конституції).

При цьому одним із фундаментальних прав є те, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства чи вигнаний за межі країни (стаття 25 Конституції).

Але є маленька юридична колізія. Адже президент України, згідно зі 106 ст. Конституції, ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Законною підставою для припинення громадянства є добровільне отримання громадянства іншої держави (отримання паспорта іншої країни).

Отже, подвійне громадянство в Україні — поза законом.

А ми нагадуємо тобі про новий закон про мову в Україні: кого він стосується, як каратимуть порушників та хто контролюватиме дотримання закону.

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