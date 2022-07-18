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Російської тут більше не буде! Як працюватиме новий закон про мову — пояснює міністр Немчінов

Вікторія Мельник, практикантка сайту 18 Липня 2022, 08:30

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