Російської тут більше не буде! Як працюватиме новий закон про мову — пояснює міністр Немчінов

Від 16 липня набрала чинності низка нових норм Закону Про мову (Про забезпечення функціонування української мови як державної). Серед найважливішого доданого — про забезпечення інформаційного простору (сайтів) українською мовою, а також в інтерфейсах комп’ютерних програм товарів.

Також тепер за недотримання закону порушникам загрожують немалі штрафи. На урядовому порталі пояснили, які штрафи та за які порушення пропонуються.

Розмір штрафу становитиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.

І тут, з одного боку, все зрозуміло для кожного: Росія б’є по українських містах, наших людях, жінках та дітях. Росія тероризує світ, нищить Україну і нашу культуру. Але й досі знаходяться ті, хто послуговується мовою агресора, захищає діячів російської культури та намагається увірвати їм місце на українських площах.

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То як буде діяти закон та коли чекати на зміни в українському суспільстві — пояснює міністр Кабміну України Олег Немчінов.

Хто буде контролювати дотримання закону

Єдиний орган, який буде слідкувати за цим питанням — уповноважений з української мови, мовний омбудсмен, який має свої представництва в регіонах.

Як відбуватиметься штрафування

Як правило, перед штрафуванням завжди проводитиметься пояснювальна розмова чи спілкування, зауваження та попередження. Як показувала практика — до грошових стягнень з порушників рідко доходило, оскільки вистачало пояснювальної розмови.

Якщо говорити про розмежування та фіксацію чіткою “ціни” порушення, то тут як і при будь-якому іншому порушенні закону: на суб’єктивну думку вирішується сума стягнень в межах вказаних штрафів.

— Бо різниця між державною установою та соціальною сторінкою інтернет-магазину досить суттєва, — пояснив Олег Немчінов.

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А куди звертатися, якщо тебе обслуговують російською мовою в Україні ми писали раніше — читай у матеріалі.

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