Долай мовний бар’єр! Поради, як заговорити українською вже зараз

Мабуть, лише людина, яка ніколи не була в Україні, може повірити російському фюреру, що в нас ніби утискають російськомовне населення. Утім з початком повномасштабної війни дехто дійсно починає свідомо відмовлятися від мови агресора й згадувати своє справжнє коріння.
Важливо, щоб перехід на українську був усвідомленим вибором й не залежав від зовнішнього тиску. Проект Не маячня зібрав поради, як перейти на рідну мову, для тих, хто до цього готовий.
Пам’ятай, “я не хочу псувати мову, бо вільно нею не володію” — це лише виправдання й не привід стримувати себе в бажанні розмовляти українською. Ти зможеш!
Тут можна виділити кілька пунктів, які допоможуть постійно тренувати свої мовні навички:
На початку це простіше, ніж говорити, тож спілкуйся з друзями та створюй дописи у соцмережах українською.
Почни розмовляти з незнайомцями на вулиці, в магазинах чи ресторанах українською. Поясни друзям та родичам свою позицію та попроси їх підтримати тебе в такому бажанні.
Якщо хочеш, щоб твоя мова звучала природно, знайди носіїв мови та повторюй за ними. Так ти вивчиш нові слова та попрактикуєш розмовні навички.
Якщо хочеш, щоб твоя мова звучала природно, знайди носіїв мови та повторюй за ними. Так ти вивчиш нові слова та попрактикуєш розмовні навички.
Спочатку тобі може здаватися, що твоя мова жахлива й ти забагато думаєш перед тим, щоб щось сказати. Нехай ти краще розмовлятимеш повільно, але українською.
Приблизно через рік твій мозок переналаштується, і ти вже не перекладатимеш в голові з російської на українську, а одразу думатимеш солов’їною.
Мова людини має постійно удосконалюватися, тому зазирай у словник та приєднуйся до майстер-класів чи мовних онлайн-курсів.
У процесі переходу на українську тобі знадобляться перерви, тому не бійся їх робити. Перепочинь тиждень чи навіть місяць, а потім спробуй знову. Це не зрада своєї мови чи мети, а природна потреба.
Не маячня також поділилися добіркою найбільш уживаних російських слів-паразитів.
Росія, що так нахабно вдерлася на територію України, уже відкрила своє справжнє завдання: винищити українство у всіх його проявах. Це стосується і культурної спадщини нашої нації. Музей Марії Приймаченко згорів, але картини вціліли. Дізнайся, як вдалося врятувати мистецькі шедеври.