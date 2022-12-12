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Айтівець, а не айтішник. 30+ помилок у мовленні, про які ти можеш не знати — розбираємо з мовознавицею

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 12 Грудня 2022, 12:00
Мовлення

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