Українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну

Ми — українці, наша мова — українська! І немає держави без мови! Саме з початком війни чимало українців таки зрозуміли — є різниця, якою мовою розмовляти. Люди, переживши справжній жах, залишившись без дому, не хочуть говорити мовою окупантів. Навіть ті, хто ніколи не спілкувався українською пішли на навчання, взяли репетиторів, і, часом із помилками, але все ж уже принципово перейшли на українську.

А ще — почали ревізії власних бібліотек. Позбуваються російських книжок, звільняючи місце для українських. Ми все частіше із задоволенням, заслуховуємось українськими піснями. І врешті зрозуміли — зміни, що відбулися із запуском мовного Закону, насправді — чудові.

З початком війни вивчення української мови стало трендом: відкрилося безліч розмовних клубів, де пліч-о-пліч вчаться і діти, і пенсіонери. Українці вкотре доводять: ніколи не пізно здобувати нові знання. На таких колективних навчаннях сидять люди із Донеччини, Харківщини та Дніпра: кажуть, що не хочуть більше асоціюватися з будь-чим російським.

Востаннє мода на українське вибухнула після Революції Гідності: тоді українську рідною мовою вважало близько 55% громадян, а зараз таких — уже 76%.

Житель Одеси Гліб Покуса вважає українську мову символом, що повинен об’єднати людей та нарешті відділити нас від росіян.

Якщо хочеш розмовляти українською — просто почни це робити: дивись фільми, читай книги.

Військовослужбовець та поет Павло Вишебаба служить у війську з 2014 року й каже: зволікати з мовним питанням не треба.

Мова є нашим стратегічною зброєю, бо ворог прагне знищити пам’ять про наше коріння.

А на Волині бібліотеки жахнулися: більша частина книг є пропагандистськими, радянськими та російськомовними.

Українці теж масово проводять ревізії свої книжкових полиць — знаходять там Пушкіна, Лєрмонтова, Толстого та багатьох інших сповідників “русского міра”. На щастя, зараз у столиці створили просте розв’язання цієї проблеми: київська книгарня збирає книги, що написані російською мовою, та передає їх на макулатуру, а гроші передає на ЗСУ. Куди віднести свої книги та ще й допомогти армії читай у нашому матеріалі.

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