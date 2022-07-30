Украинский язык становится символом самосознания и интеллекта: как русскоязычные украинцы массово переходят на соловьиную

Мы — украинцы, наш язык украинский! И нет государства без языка! Именно с началом войны многие украинцы таки поняли — есть разница, на каком языке говорить. Люди, пережив настоящий ужас, оставшись без домов, не хотят говорить на языке оккупантов. Даже те, кто никогда не общался на украинском, пошли на учебу, взяли репетиторов, и, порой с ошибками, но все же уже принципиально перешли на украинский.

А еще — начали ревизии собственных библиотек. Избавляются от русских книг, освобождая место для украинских. Мы все чаще с удовольствием заслушиваемся украинскими песнями. И, наконец, поняли — изменения, которые произошли с запуском языкового Закона, на самом деле прекрасны.

Именно с началом войны изучение украинского языка стало трендом: открылось множество разговорных клубов, где бок о бок учатся и дети, и пенсионеры. Украинцы еще раз доказывают: никогда не поздно приобретать новые знания. На таких коллективных занятиях сидят люди из Донецкой, Харьковской области и Днепра: говорят, что не хотят больше ассоциироваться ни с чем с российским.

В прошлый раз мода на украинское взорвалась после Революции Достоинства: тогда украинский родной язык считали около 55% граждан, а сейчас таких — уже 76%.

Житель Одессы Глеб Покус считает украинский язык символом, который должен объединить людей и наконец отделить нас от россиян.

Если хочешь говорить по-украински — просто начни это делать: смотри фильмы, читай книги.

Военнослужащий и поэт Павел Вышебаба служит в армии с 2014 года и говорит: медлить с языковым вопросом не нужно.

Язык является нашим стратегическим оружием, потому что враг стремится уничтожить память о наших корнях.

А на Волыни библиотеки ужаснулись: большая часть книг пропагандистские, советские и русскоязычные.

Украинцы тоже массово проводят ревизии своих книжных полок — находят там Пушкина, Лермонтова, Толстого и многих других исповедников “русского мира”. К счастью, сейчас в столице создали простое решение этой проблемы: киевский магазин собирает книги, написанные на русском языке и передает их на макулатуру, а деньги передает на ВСУ. Куда отнести свои книги и помочь армии читай в нашем материале.

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