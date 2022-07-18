Русского здесь больше не будет! Как заработает новый закон о языке, — объясняет министр Немчинов

С 16 июля вступил в силу ряд новых норм Закона О языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного). Среди важнейшего добавленного — об обеспечении информационного пространства (сайтов) на украинском языке, а также в интерфейсах компьютерных программ товаров.
Также теперь за несоблюдение закона нарушителям грозят немалые штрафы. На правительственном портале объяснили, какие штрафы и за какие нарушения предлагаются.
Размер штрафа составит от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение налагается штраф от 8500 до 11900 грн.
Размер штрафа составит от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение налагается штраф от 8500 до 11900 грн.
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И здесь, с одной стороны, все понятно каждому: Россия бьет по украинским городам, нашим людям, женщинам и детям. Россия терроризирует мир, уничтожает Украину и нашу культуру. Но до сих пор находятся те, кто пользуется языком агрессора, защищает деятелей русской культуры и пытается вырвать им место на украинских площадях.
Как будет действовать закон и когда ждать изменений в украинском обществе — объясняет министр Кабмина Украины Олег Немчинов.
Единственный орган, который будет следить за этим вопросом – уполномоченный по украинскому языку, языковой омбудсмен, имеющий свои представительства в регионах.
Как правило, перед штрафованием всегда будет проводиться объяснительный разговор или общение, замечания и предупреждения. Как показывала практика, до денежных взысканий с нарушителей редко доходило, поскольку хватало объяснительного разговора.
Если говорить о разграничении и фиксации четкой “цены” нарушения, то здесь, как и при любом другом нарушении закона: по субъективному мнению решается сумма взысканий в пределах указанных штрафов.
Если говорить о разграничении и фиксации четкой “цены” нарушения, то здесь, как и при любом другом нарушении закона: по субъективному мнению решается сумма взысканий в пределах указанных штрафов.
— Потому что разница между государственным учреждением и социальной страницей интернет-магазина достаточно существенная, — объясняет Олег Немчинов.
Главное фото: Depositphotos
А куда обращаться, если тебя обслуживают на русском языке в Украине, мы писали раньше — читай в материале.
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