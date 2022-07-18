Русского здесь больше не будет! Как заработает новый закон о языке, — объясняет министр Немчинов

С 16 июля вступил в силу ряд новых норм Закона О языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного). Среди важнейшего добавленного — об обеспечении информационного пространства (сайтов) на украинском языке, а также в интерфейсах компьютерных программ товаров.

Также теперь за несоблюдение закона нарушителям грозят немалые штрафы. На правительственном портале объяснили, какие штрафы и за какие нарушения предлагаются.

Размер штрафа составит от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение налагается штраф от 8500 до 11900 грн.

И здесь, с одной стороны, все понятно каждому: Россия бьет по украинским городам, нашим людям, женщинам и детям. Россия терроризирует мир, уничтожает Украину и нашу культуру. Но до сих пор находятся те, кто пользуется языком агрессора, защищает деятелей русской культуры и пытается вырвать им место на украинских площадях.

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Как будет действовать закон и когда ждать изменений в украинском обществе — объясняет министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

Кто будет контролировать соблюдение закона

Единственный орган, который будет следить за этим вопросом – уполномоченный по украинскому языку, языковой омбудсмен, имеющий свои представительства в регионах.

Как будет происходить штрафование

Как правило, перед штрафованием всегда будет проводиться объяснительный разговор или общение, замечания и предупреждения. Как показывала практика, до денежных взысканий с нарушителей редко доходило, поскольку хватало объяснительного разговора.

Если говорить о разграничении и фиксации четкой “цены” нарушения, то здесь, как и при любом другом нарушении закона: по субъективному мнению решается сумма взысканий в пределах указанных штрафов.

— Потому что разница между государственным учреждением и социальной страницей интернет-магазина достаточно существенная, — объясняет Олег Немчинов.

Главное фото: Depositphotos

А куда обращаться, если тебя обслуживают на русском языке в Украине, мы писали раньше — читай в материале.

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