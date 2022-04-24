Преодолевай языковой барьер! Советы, как заговорить по-украински уже сейчас

Пожалуй, только человек, никогда не бывавший в Украине, может поверить российскому фюреру, что у нас будто притесняют русскоязычное население. Впрочем, с началом полномасштабной войны некоторые действительно начинают сознательно отказываться от языка агрессора и вспоминать свои настоящие корни.

Важно, чтобы переход на украинский язык был осознанным выбором и не зависел от внешнего давления. Проект Не маячня собрал советы, как перейти на родной язык, для тех, кто к этому готов.

Отбрось страхи

Помни, “я не хочу портить язык, потому что свободно им не владею” — это лишь оправдание и не повод сдерживать себя в желании разговаривать на украинском. Ты сможешь!

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Создай украиноязычную среду

Здесь можно выделить несколько пунктов, которые помогут постоянно тренировать свои языковые навыки:

смотри украиноязычные фильмы и иностранные ленты с украиноязычным дубляжем;

читай украиноязычную прессу, книги и слушай украинскую музыку;

настрой свои гаджеты и приложения на украинский язык;

подпишись на украиноязычный контент в соцсетях.

Пиши на украинском

В начале это проще, чем говорить, так что общайся с друзьями и пиши посты в соцсетях на украинском.

Преодолевай языковой барьер

Начни разговаривать с незнакомцами на улице, в магазинах или ресторанах на украинском. Объясни друзьям и родственникам свою позицию и попроси поддержать тебя в таком желании.

Если хочешь, чтобы твой язык звучал естественно, найди носителей языка и повторяй за ними. Так ты выучишь новые слова и попрактикуешь разговорные навыки.

Сначала тебе может казаться, что твоя речь ужасна и ты слишком много думаешь перед тем, чтобы что-то сказать. Пусть ты лучше будешь говорить медленно, но на украинском.

Приблизительно через год твой мозг перенастроится, и ты уже не будешь переводить в голове с русского на украинский, а сразу будешь думать соловьиной.

Обрати внимание на курсы и тренинги

Человеческая речь должна постоянно совершенствоваться, поэтому заглядывай в словарь и присоединяйся к мастер-классам или языковым онлайн-курсам.

В процессе перехода на украинский тебе понадобятся перерывы, поэтому не бойся их делать. Отдохни неделю или даже месяц, а потом попробуй снова. Это не измена своему языку или цели, а естественная потребность.

Следи за чистотой речи

Не маячня также поделились подборкой наиболее употребляемых русских слов-паразитов.





Россия, так нагло ворвавшаяся на территорию Украины, уже открыла свою настоящую задачу: истребить украинство во всех его проявлениях. Это касается и культурного наследия нашей нации. Музей Марии Приймаченко сгорел, но картины уцелели. Узнай, как удалось спасти художественные шедевры.