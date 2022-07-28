Отобрали паспорт на границе: громкие скандалы с политиками и законно ли лишать гражданства Украины

В социальных сетях активно распространяли слухи о том, что на государственной границе у нескольких политиков и влиятельных лиц отобрали украинский паспорт. Насколько просто лишить людей гражданства и что об этом говорит закон — читай в материале.

Лишение гражданства: о ком речь

Telegram-каналы сообщали по меньшей мере о двух громких случаях лишения гражданства: речь шла о руководителе штаба обороны Днепра Геннадии Корбане и лидере политической силы Голос Кире Рудык.

Отметим, что первый все же признал, что паспорт у него отобрали. А вот Кира Рудик уверяла, что все документы имеет при себе и границу она пересекла без особого труда.

Вместе с тем соцсети сообщали о вероятном наличии у Киры Рудык паспорта Соединенных Штатов.

Лишение гражданства: комментарий Алексея Данилова

В эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал инциденты с фигурантами списка, у которых якобы отобрали украинские паспорта.

— То, что касается гражданства, мы неоднократно рассматривали вопросы, в том числе и на заседании СНБО, и у нас было четкое понимание: если человек занимается политикой, публичными делами, общество должно знать — есть ли у него (нее) гражданство той или иной страны.

Данилов напомнил: если бы не полномасштабная война, каждый чиновник обязан был бы заполнить декларацию с обязательной графой о наличии паспорта другой страны.

— Это не какая-то страшная вещь. Если у тебя есть второй паспорт, если ты занимаешься политикой, общественной деятельностью, просто должен об этом сказать, чтобы общество это знало.

Это не нужно скрывать. Это ведь не расстрельная статья. За это не дают 15 лет, но играть с государством в кошки-мышки не нужно. Это недопустимо.

Секретарь СНБО предупредил: в современном мире ничего скрыть невозможно.

Лишение гражданства: законно ли это?

Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень прав и свобод украинцев. Но она четко устанавливает:

В Украине существует единое гражданство (ст. 4 Конституции).

При этом одним из фундаментальных прав является то, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства или изгнан за пределы страны (статья 25 Конституции).

Но есть маленькая юридическая коллизия. Поскольку президент Украины, согласно 106 ст. Конституции, принимает решение о принятии гражданства Украины или его прекращении.

Законным основанием для прекращения гражданства является добровольное получение гражданства другого государства (получение паспорта другой страны).

Следовательно, двойное гражданство в Украине вне закона.

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