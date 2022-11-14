Больше не действует: Правительство запретило выезжать за границу мужчинам со справкой об инвалидности

Из-за высокого уровня махинаций вокруг документов, по которым мужчины призывного возраста могли покинуть Украину, Правительство приняло новое постановление, вносящее изменения в Правила пересечения государственной границы Украины.

Согласно последним изменениям, теперь мужчины от 18 до 60 лет не смогут выехать за границу со справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией — МСЭК.

Известно, что такое решение является ответом на постоянное нарушение закона Украины о запрете выезда за границу мужчинам во время военного положения. Оно призвано предотврадить фальсификацию справок, уменьшить коррупционные схемы и злоупотребления служебным положением работников МСЭК.

В Минздраве объясняют такое действие просто: даже во время войны России против Украины у нас появились люди, которые не прочь немного заработать на незаконном пересечении границы.

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— Мы изучили вопрос, где было больше возможностей для махинации, и должным образом на это отреагировали. А еще в первые дни войны одним из действенных шагов, сделанных Минздравом и Правительством, стало принятие решения об упрощении процедуры проведения медико-социальной экспертизы взрослым и детям, подчеркнул Виктор Ляшко.

Кому можно выезжать за границу во время военного положения

Согласно действующему законодательству пересекать границу Украины могут лица с инвалидностью, которые имеют:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

А вот могут ли выехать за границу мужчины, сопровождающие родственников с инвалидностью, — читай в материале.

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