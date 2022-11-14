Більше не діє: Уряд заборонив виїжджати за кордон чоловікам із довідкою про інвалідність

Через високий рівень махінацій довкола документів, за якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну, Уряд ухвалив нову постанову, якою вносить зміни до Правил перетинання державного кордону України.

Відповідно до останніх змін, тепер чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати за кордон з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією — МСЕК.

Відомо, що таке рішення є відповіддю на постійне порушення закону України щодо заборони виїзду за кордон чоловікам під час воєнного стану. Воно покликане унеможливити фальсифікацію довідок, зменшити корупційні схеми та зловживання службовим становищем працівників МСЕК.

У МОЗ пояснюють таку дію просто: навіть під час війни Росії проти України у нас з’явилися люди, які не проти трохи заробити на незаконному перетині кордону.

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— Ми вивчили питання, де було найбільше можливостей для махінацій, та належно на це відреагували. А ще в перші дні війни одним із дієвих кроків, зроблених МОЗ та Урядом, стало ухвалення рішення про спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи дорослим і дітям, — наголосив Віктор Ляшко.

Кому можна виїжджати за кордон під час воєнного стану

Згідно з чинним законодавством перетинати кордон України зараз можуть особи з інвалідністю, які мають:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності,

або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

А ось чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які супроводжують родичів з інвалідністю, — читай у матеріалі.

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