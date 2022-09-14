Виїзд за кордон чоловіків, які супроводжують родичів на лікування: які документи потрібні

З початку повномасштабної війни в Україні діє обмеження на виїзд за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років. Утім, є певні категорії громадян призовного віку, які мають право перетинати кордон.

Державна прикордонна служба України пояснила, як виїхати чоловікам, які супроводжують дітей, дружину чи батьків на лікування за кордоном.

Хто має право виїхати за кордон

Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років можуть супроводжувати свою дружину на лікування за кордоном, якщо вона має інвалідність першої чи другої групи.

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Крім того, батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі також можуть виїхати за кордон, якщо їхня дитина має:

інвалідність;

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму;

потребу в трансплантації органа;

потребу в паліативній допомозі.

Документи для виїзду за кордон

Якщо чоловік підпадає під вище зазначені критерії, то він має право на перетин державного кордону за умови пред’явлення:

Довідки про отримання державної допомоги на дитину, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, незалежно від того, хто отримувач допомоги. Документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ. Документів на підтвердження родинних зв’язків (у разі здійснення супроводу батьком). Документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем).

Виїзд студентів за кордон у воєнний час, а точніше проблеми з перетином кордону, наробили багато галасу в українському суспільстві та створили низку непорозумінь.

Читай, хто зі студентів чоловічої статі все-таки має право залишити Україну.

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