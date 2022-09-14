Виїзд за кордон чоловіків, які супроводжують родичів на лікування: які документи потрібні

З початку повномасштабної війни в Україні діє обмеження на виїзд за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років. Утім, є певні категорії громадян призовного віку, які мають право перетинати кордон.
Державна прикордонна служба України пояснила, як виїхати чоловікам, які супроводжують дітей, дружину чи батьків на лікування за кордоном.
Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років можуть супроводжувати свою дружину на лікування за кордоном, якщо вона має інвалідність першої чи другої групи.
Крім того, батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі також можуть виїхати за кордон, якщо їхня дитина має:
Якщо чоловік підпадає під вище зазначені критерії, то він має право на перетин державного кордону за умови пред’явлення:
Виїзд студентів за кордон у воєнний час, а точніше проблеми з перетином кордону, наробили багато галасу в українському суспільстві та створили низку непорозумінь.
Читай, хто зі студентів чоловічої статі все-таки має право залишити Україну.
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