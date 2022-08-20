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Хто з чоловіків може виїжджати за кордон — Кабмін додав ще одну категорію українців та озвучив умови

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Серпня 2022, 12:00
Хто з чоловіків зможе виїжджати за кордон - нове рішення Кабміну
Фото: Unsplash

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