Хто з чоловіків може виїжджати за кордон — Кабмін додав ще одну категорію українців та озвучив умови

Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла в ефірі телемарафону, кого стосуватимуться нововведення та що потрібно зробити, щоб перетнути кордон.

З 1 вересня 2022 року ще одна категорія українських чоловіків зможе тимчасово виїжджати за кордон. Йдеться про деяких представників українського бізнесу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон

Свириденко озвучила певні умови для українських підприємців, за яких можна буде безперешкодно виїхати за кордон на термін до семи днів включно.

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Для цього потрібно:

офіційно виплачувати заробітну плату;

не мати заборгованості з податків та зборів перед бюджетом;

вчасно надати податкову звітність;

виплачувати середню зарплату робітникам не менше 20 тисяч гривень;

мати 200 тисяч гривень застави на власному рахунку в Ощадбанку. Після приїзду людини в Україну гроші знову повернуться;

оформити заявку в Дії.

За таких умов зможуть виїхати за кордон 10% штату, але не більше десяти людей.

За словами міністерки, це рішення допоможе розвиватись українському бізнесу. Адже працівники зможуть брати участь у міжнародних конференціях, підписувати ділові угоди тощо.