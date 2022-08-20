Хто з чоловіків може виїжджати за кордон — Кабмін додав ще одну категорію українців та озвучив умови

З 1 вересня 2022 року ще одна категорія українських чоловіків зможе тимчасово виїжджати за кордон. Йдеться про деяких представників українського бізнесу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.
Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла в ефірі телемарафону, кого стосуватимуться нововведення та що потрібно зробити, щоб перетнути кордон.
Свириденко озвучила певні умови для українських підприємців, за яких можна буде безперешкодно виїхати за кордон на термін до семи днів включно.
Для цього потрібно:
За таких умов зможуть виїхати за кордон 10% штату, але не більше десяти людей.
За словами міністерки, це рішення допоможе розвиватись українському бізнесу. Адже працівники зможуть брати участь у міжнародних конференціях, підписувати ділові угоди тощо.
Через обмеження на виїзд для чоловіків з України трапляються різні випадки на пунктах пропусків. Хтось перевдягається у жінок, хтось підроблює документи, а хтось сподівається на хабар.
Та відповідальність за правопорушення чекає на всіх однакове. Читай, що загрожує за незаконний перетин кордону чоловікам.
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