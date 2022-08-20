Кто из мужчин может выезжать за границу — Кабмин добавил еще одну категорию украинцев и озвучил условия

С 1 сентября 2022 еще одна категория украинских мужчин сможет временно выезжать за границу. Речь идет о некоторых представителях украинского бизнеса. Соответствующее решение принял Кабмин.
Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко рассказала в эфире телемарафона, кого будут касаться нововведения и что нужно сделать, чтобы пересечь границу.
Свириденко озвучила некоторые условия для украинских предпринимателей, при которых можно будет беспрепятственно выехать за границу на срок до семи дней включительно.
Для этого нужно:
При таких условиях смогут выехать за границу 10% штата, но не больше десяти человек.
По словам министра, это решение поможет развиваться украинскому бизнесу. Ведь работники смогут участвовать в международных конференциях, подписывать деловые соглашения и т.д.
Из-за ограничений на выезд для мужчин из Украины случаются разные коллизии на пунктах пропусков. Кто-то переодевается в женщин, кто-то подделывает документы, а кто-то надеется на взятку.
Но ответственность за правонарушение ждет всех одинаковая. Читай, что угрожает за незаконное пересечение границы мужчинам.
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