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Кто из мужчин может выезжать за границу — Кабмин добавил еще одну категорию украинцев и озвучил условия

Елена Яковлева, редактор сайта 20 августа 2022, 12:00
Хто з чоловіків зможе виїжджати за кордон - нове рішення Кабміну
Фото: Unsplash

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