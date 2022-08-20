Кто из мужчин может выезжать за границу — Кабмин добавил еще одну категорию украинцев и озвучил условия

С 1 сентября 2022 еще одна категория украинских мужчин сможет временно выезжать за границу. Речь идет о некоторых представителях украинского бизнеса. Соответствующее решение принял Кабмин.

Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко рассказала в эфире телемарафона, кого будут касаться нововведения и что нужно сделать, чтобы пересечь границу.

Кто из мужчин сможет выехать за границу

Свириденко озвучила некоторые условия для украинских предпринимателей, при которых можно будет беспрепятственно выехать за границу на срок до семи дней включительно.

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Для этого нужно:

официально выплачивать заработную плату;

не иметь задолженности по налогам и сборам перед бюджетом;

своевременно предоставить налоговую отчетность;

выплачивать среднюю зарплату рабочим не менее 20 тысяч гривен;

иметь 200 тысяч гривен залога на собственном счете в Ощадбанке. После приезда человека в Украину деньги снова вернутся;

оформить заявку в Дії.

При таких условиях смогут выехать за границу 10% штата, но не больше десяти человек.

По словам министра, это решение поможет развиваться украинскому бизнесу. Ведь работники смогут участвовать в международных конференциях, подписывать деловые соглашения и т.д.