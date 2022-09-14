Выезд за границу мужчин, сопровождающих родственников на лечение: какие документы нужны

С начала полномасштабной войны в Украине действует ограничение на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, есть определенные категории граждан призывного возраста, которые имеют право на пересечение границы.

Государственная пограничная служба Украины объяснила, как выехать мужчинам, сопровождающим детей, жену или родителей на лечение за границей.

Кто имеет право выехать за границу

Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет могут сопровождать свою жену на лечение за границей, если она имеет инвалидность первой или второй группы.

Сейчас также смотрят

Кроме того, родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели также могут выехать за границу, если их ребенок имеет:

инвалидность;

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелую травму;

потребность в трансплантации органа;

потребность в паллиативной помощи.

Документы для выезда за границу

Если мужчина подпадает под вышеуказанные критерии, то он имеет право на пересечение государственной границы при условии предъявления:

Справки о получении государственной помощи на ребенка, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения, независимо от получателя помощи. Документа, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными Минздравом. Документов для подтверждения родственных связей (в случае осуществления сопровождения отцом). Документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, приемным отцом, отцом-воспитателем).

Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.

Читай, кто из студентов мужского пола все же имеет право покинуть Украину.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!