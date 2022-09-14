Выезд за границу мужчин, сопровождающих родственников на лечение: какие документы нужны

С начала полномасштабной войны в Украине действует ограничение на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, есть определенные категории граждан призывного возраста, которые имеют право на пересечение границы.
Государственная пограничная служба Украины объяснила, как выехать мужчинам, сопровождающим детей, жену или родителей на лечение за границей.
Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет могут сопровождать свою жену на лечение за границей, если она имеет инвалидность первой или второй группы.
Кроме того, родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели также могут выехать за границу, если их ребенок имеет:
Если мужчина подпадает под вышеуказанные критерии, то он имеет право на пересечение государственной границы при условии предъявления:
Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.
Читай, кто из студентов мужского пола все же имеет право покинуть Украину.
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