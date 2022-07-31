Два громадянства мати — без проблем за кордон виїжджати? Чи можна виїхати з України за паспортом іншої країни

Воєнний стан забороняє виїзд чоловіків призовного віку за межі території України. Але вже не одноразово ми ставали свідками інцидентів, коли чоловіки намагалися покинути Україну у різний спосіб. Зараз же постало питання: чи може виїхати з України чоловік віком від 18 до 60 років, якщо він власник двох та більше паспортів?

У Державній прикордонній службі України на офіційній Facebook-сторінці пояснили, чи можливо це та що вас чекає після такого сміливого рішення.

Чи можна виїхати, якщо маєш кілька паспортів?

Людина, яка має кілька громадянств, і серед них — українське, вважається громадянином України. Тобто, закон про обмеження виїзду чоловіків призовного віку за межі території України під час воєнного стану стосується й тих, хто є власником кількох паспортів.

Згідно з законодавством України, подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається.

Тоді чим загрожує поїздка за кордон під час війни?

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Чи можливо виїхати?

Людина може перетнути кордон лише тоді, коли перестане вважатися громадянином України. Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України Про громадянство.

У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.

Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України.

Тобто, ти можеш залишити країну під час війни за іншим паспортом, але тоді це означатиме втрату паспорта і громадянства України. Тому гарно зваж усі “за” і “проти”, доки не зробив остаточний вибір.

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