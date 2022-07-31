С двумя гражданствами и за границу — не проблема? Можно ли выехать из Украины по паспорту другой страны

Военное положение запрещает выезжать мужчинам призывного возраста за пределы территории Украины. Но уже не раз мы становились свидетелями инцидентов, когда мужчины пытались покинуть Украину любыми способами. Сейчас же возник вопрос: может ли выехать из Украины мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, если он владелец двух и более паспортов?

В Государственной пограничной службе Украины на официальной Facebook-страничке объяснили, возможно ли это и какие будут последствия.

Можно ли выехать из страны, если у тебя несколько паспортов?

Человек, который имеет несколько гражданств, среди которых — украинское, считается гражданином Украины. То есть, закон об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы территории Украины во время военного положения касается и тех, кто является владельцем нескольких паспортов.

Согласно законодательству Украины, двойное гражданство (гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается.

Тогда чем грозит поездка за границу во время войны?

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Возможно ли выехать?

Мужчина призывного возраста может пересечь границу только тогда, когда перестанет считаться гражданином Украины. Основания утраты и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины О гражданстве.

В любом случае, гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.

Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания Указа Президента Украины о потере гражданства Украины.

То есть, ты можешь покинуть страну во время войны по другому паспорту (паспорту другого государства), но тогда это будет означать потерю паспорта и гражданства Украины. Поэтому хорошо взвесь все “за” и “против”, пока не сделал окончательный выбор.

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