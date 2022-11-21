Свято для водіїв? На кордоні запроваджують систему електронної черги. Як це працюватиме

З початком повномасштабної війни затори на перетині кордону стали величезними. Зараз водії вантажівок змушені тижнями стояти у 25-кілометрових чергах без їжі, тепла та комфортних умов.

Такий важкий шлях їм доводиться долати, щоб забрати необхідний вантаж з Європи. Щоб зменшити живу чергу, на Закарпатті вже запозичили угорську систему та запроваджують електронну чергу для перетину кордону.

Наразі електронна черга працює у тестовому режимі на кордоні з Угорщиною, контрольно-пропускному пункті Тиса. Там уже встановили спеціальні камери та сканери, які розпізнаватимуть автомобільні номери.

Зараз також дивляться

Хоч на самому пункті пропуску вже все готово до запуску системи, зареєструватися в електронній черзі можна на сайті, який ще на етапі розробки.

Згодом, після удосконалення та перевірки тестового режиму, систему застосують до всіх КПП України та розроблять мобільний застосунок для реєстрації та моніторингу електронної черги.

За ідеєю така електронна черга допоможе заощадити час і нерви.

Водії зможуть чекати не на трасі, а у будь-якій зручній локації та моніторити швидкість просування черги у режимі онлайн. Однак точних дат повноцінного введення системи поки ніхто не може назвати.

Час від часу черги з вантажівок можуть утворити повноцінний транспортний колапс, тому система з електронними чергами — це необхідність. Такий колапс уже був на кордоні з Польщею. Читай хто винен у черзі з півсотні кілометрів у Ягодині.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.