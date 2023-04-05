Поездка Владимира Зеленского в Польшу: что известно на этот момент

Сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Он уже встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Мы расскажем, что известно о результатах поездки Зеленского в Польшу.

Визит Владимира Зеленского в Польшу: что известно

После приезда Владимир Зеленский написал в Telegram:

— В будущем между нашими народами не будет никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических. Но для этого еще предстоит победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок.

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Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.

— Она для тех, кто на своих плечах несет эту победу. Для народа Украины, наших военных, которые защищают наше государство, нашу независимость и точно борются за победу для Украины, для Польши, для всей Европы и мира. Спасибо, — сказал Владимир Зеленский.

Анджей Дуда подчеркнул, что Польша уже отправила Украине четыре истребителя МиГ-29. Еще четыре — на стадии правки, и Польша готова прислать еще шесть.

Еще согласно плану, Владимир Зеленский должен встретиться с украинскими беженцами. Также президенты провели совместную пресс-конференцию.

Главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет бескомпромиссной на пути вступления в НАТО, поэтому союзникам не нужно искать альтернативы для украинцев.

Президент Украины также рассказал о новом мощном оборонном пакете, который был принят вместе с Польшей.

— Сегодня мы в Варшаве, но там — в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки — находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день, — добавил президент. Зеленский также подчеркнул, что ситуация в Бахмуте является самой сложной на территории Украины. Но ВСУ на месте, и враг не контролирует город.

Если будут риски потерять личный состав из-за окружения, могут быть приняты соответствующие решения (о возможном уходе из города — ред.).

Анджей Дуда сказал, что Польша продвигает вопросы гарантий безопасности для Украины от НАТО и хочет, чтобы их предоставили перед летним саммитом Альянса в Вильнюсе. Варшава поддерживает Украину на пути членства в НАТО.

Ранее мы говорили, что Украина и Польша запустят единые пункты пропуска на границе.

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