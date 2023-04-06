Минус вражеский вертолет и много живой силы: карта боевых действий в Украине 6 апреля

Карта боевых действий остается актуальной для украинцев и тех, кто поддерживает нас за границей. Благодаря ей мы можем видеть, что ВСУ делают все, чтобы враг не завоевал новые территории.

Наши герои демонстрируют всему миру свою силу и выдержку. Разные страны видят нашу несокрушимость и усиливают поддержку. Это продемонстрировал вчерашний визит Владимира Зеленского в Польшу. Страна пообещала дальнейшую нашу поддержку и передачу нового количества самолетов МиГ-29.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы, чтобы сдерживать военную помощь Запада Украине перед запланированным контрнаступлением.

Также российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка – Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг обстрелял населенные пункты Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зибино и Бочковое в Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг обстрелял населенные пункты Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зибино и Бочковое в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безрезультатные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время, враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время, враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

направлении враг наступательных действий не вел. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре радиоэлектронной станции борьбы противника.

Наши военные делают удивительные вещи, иногда о них нельзя говорить сразу. Но со временем мы узнаем много историй, которые поражают, шокируют и вызывают гордость. Ранее нацгвардейцы рассказали об обороне Чернигова.

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