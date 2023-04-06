Минус вражеский вертолет и много живой силы: карта боевых действий в Украине 6 апреля

Карта боевых действий остается актуальной для украинцев и тех, кто поддерживает нас за границей. Благодаря ей мы можем видеть, что ВСУ делают все, чтобы враг не завоевал новые территории.
Наши герои демонстрируют всему миру свою силу и выдержку. Разные страны видят нашу несокрушимость и усиливают поддержку. Это продемонстрировал вчерашний визит Владимира Зеленского в Польшу. Страна пообещала дальнейшую нашу поддержку и передачу нового количества самолетов МиГ-29.
Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы, чтобы сдерживать военную помощь Запада Украине перед запланированным контрнаступлением.
Также российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка – Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре радиоэлектронной станции борьбы противника.
Наши военные делают удивительные вещи, иногда о них нельзя говорить сразу. Но со временем мы узнаем много историй, которые поражают, шокируют и вызывают гордость. Ранее нацгвардейцы рассказали об обороне Чернигова.
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