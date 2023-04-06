Вибухи в Зміївці 6 квітня: росіяни обстріляли Херсонську область та поранили цивільних

Росіяни знову обстріляли мирних людей. На цей раз ворожий безпілотник скинув вибухівку в Зміївці Бериславської громади.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його даними, через ворожу атаку четверо мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Їм уже надають невідкладну допомогу в найближчому медзакладі. Після цього постраждалих направлять на подальше лікування до лікарні в Херсоні.

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Росіяни видумують усе нові й нові способи винищення цивільного населення України. Нова тактика загарбників полягає в тому, що окупанти обстрілюють скупчення людей.

Для цього використовують авіацію та безпілотники. Читай, навіщо це потрібно ворогу.

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