Війна в Україні

Діти у середньому та важкому стані! Росіяни обстріляли мирних мешканців на Херсонщині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Квітня 2023, 11:25
Станіслав
Фото: Pexels, Facebook

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