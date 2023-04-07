Діти у середньому та важкому стані! Росіяни обстріляли мирних мешканців на Херсонщині

Українці живуть із сусідом, який ніколи не покине імперські наміри підкорити наш народ. У російських військ немає жалю ні до дітей, ні до жінок, ні навіть до поранених чи вбитих нахабним повномасштабним вторгненням до України.

Ось і цього дня ми вчергове дізнаємося про жахливі новини. Зранку росіяни обстріляли з артилерії селище Станіслав у Херсонській області.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram.

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Відомо, що російський снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

Поранення отримали троє людей — 30-річна жінка, десятирічна дівчинка та трирічний хлопчик.

— Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують, — повідомив Андрій Єрмак.

Учора росіяни обстріляли Херсонську область з використанням нової тактики ураження мирних мешканців: детальніше про це ми писали в іншому матеріалі.

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