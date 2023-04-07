Діти у середньому та важкому стані! Росіяни обстріляли мирних мешканців на Херсонщині

Українці живуть із сусідом, який ніколи не покине імперські наміри підкорити наш народ. У російських військ немає жалю ні до дітей, ні до жінок, ні навіть до поранених чи вбитих нахабним повномасштабним вторгненням до України.
Ось і цього дня ми вчергове дізнаємося про жахливі новини. Зранку росіяни обстріляли з артилерії селище Станіслав у Херсонській області.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram.
Відомо, що російський снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.
Поранення отримали троє людей — 30-річна жінка, десятирічна дівчинка та трирічний хлопчик.
Поранення отримали троє людей — 30-річна жінка, десятирічна дівчинка та трирічний хлопчик.
— Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують, — повідомив Андрій Єрмак.
Учора росіяни обстріляли Херсонську область з використанням нової тактики ураження мирних мешканців: детальніше про це ми писали в іншому матеріалі.
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