Ранковий обстріл Очакова — росіяни вгатили по місту з артилерії та мінометів

7 квітня вранці росіяни обстріляли Очаків та акваторію Очаківської громади з артилерії та мінометів. О 04:54 та 5:00 було чутно вибухи, після яких виникли пожежі. Відомо про постраждалих.
Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Читай, які наслідки ворожої атаки.
Унаслідок російської атаки пошкодило житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста.
Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, — написав Кім.
Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, — написав Кім.
За даними ДСНС України, загорілись два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку на площі 60 кв. м та 3 кв. м відповідно.
Також о 5:20 загарбники вдарили артилерією по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих немає.
У самому Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Вчора лунали вибухи в Зміївці. Росіяни знову обстріляли мирних людей. Читай, що відомо про цинічну атаку загарбників на цивільних.
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