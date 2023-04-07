7 квітня вранці росіяни обстріляли Очаків та акваторію Очаківської громади з артилерії та мінометів. О 04:54 та 5:00 було чутно вибухи, після яких виникли пожежі. Відомо про постраждалих.

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Читай, які наслідки ворожої атаки.

Вибухи в Очакові 7 квітня

Унаслідок російської атаки пошкодило житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста.

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Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, — написав Кім.

За даними ДСНС України, загорілись два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку на площі 60 кв. м та 3 кв. м відповідно.

Також о 5:20 загарбники вдарили артилерією по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих немає.

У самому Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Обстріл Очакова 7 квітня: фото

Ранковий обстріл Очакова — росіяни вгатили по місту з артилерії та мінометів / 3 Фотографії

Вчора лунали вибухи в Зміївці. Росіяни знову обстріляли мирних людей. Читай, що відомо про цинічну атаку загарбників на цивільних.

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