Утренний обстрел Очакова — россияне ударили по городу из артиллерии и минометов

7 апреля утром россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской общины из артиллерии и минометов. В 04:54 и 5:00 были слышны взрывы, после которых возникли пожары. Известно о пострадавших.
Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Читай, какие последствия вражеской атаки.
В результате российской атаки повредило жилые дома, магазины, гражданскую инфраструктуру города.
Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС, — написал Ким.
Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС, — написал Ким.
По данным ГСЧС Украины, загорелись два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома на площади 60 кв. м и 3 кв. м соответственно.
Также в 5:20 захватчики ударили артиллерией по Куцурубской общине. К счастью, пострадавших нет.
В самом Николаеве, а также Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Вчера раздавались взрывы в Змиевке. Россияне снова обстреляли мирных людей. Читай, что известно о циничной атаке захватчиков на гражданских.
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