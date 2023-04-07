Война в Украине

Утренний обстрел Очакова — россияне ударили по городу из артиллерии и минометов

Елена Яковлева, редактор сайта 07 апреля 2023, 09:40
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Фото: Facebook ГСЧС Украины

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