7 апреля утром россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской общины из артиллерии и минометов. В 04:54 и 5:00 были слышны взрывы, после которых возникли пожары. Известно о пострадавших.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Читай, какие последствия вражеской атаки.

Взрывы в Очакове 7 апреля

В результате российской атаки повредило жилые дома, магазины, гражданскую инфраструктуру города.

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Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС, — написал Ким.

По данным ГСЧС Украины, загорелись два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома на площади 60 кв. м и 3 кв. м соответственно.

Также в 5:20 захватчики ударили артиллерией по Куцурубской общине. К счастью, пострадавших нет.

В самом Николаеве, а также Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Обстрел Очакова 7 апреля: фото

Утренний обстрел Очакова — россияне ударили по городу из артиллерии и минометов / 3 Фотографии

Вчера раздавались взрывы в Змиевке. Россияне снова обстреляли мирных людей. Читай, что известно о циничной атаке захватчиков на гражданских.

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