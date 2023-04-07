Україна

Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Квітня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн

Більше відео
0:01:50
Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн
Немає сил! Окупанти мріють про квиток додому: перехоплені розмови
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Тримали у підземеллі, морили голодом та катували струмом! У Херсоні знайшли десять катівень: що про них відомо
0:04:20
Антикорупційна програма
Нова антикорупційна програма на 3 роки: систему очікує трансформація
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн

Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн
0:01:50
Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн
Немає сил! Окупанти мріють про квиток додому: перехоплені розмови
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Тримали у підземеллі, морили голодом та катували струмом! У Херсоні знайшли десять катівень: що про них відомо
0:02:59
Арттерапія для ЗСУ
Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам
0:04:20
Антикорупційна програма
Нова антикорупційна програма на 3 роки: систему очікує трансформація
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн
0:02:24
волонтери Франківськ
Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет
Карта бойових дій в Україні
Відбито близько 20 атак противника на Бахмутському напрямку: карта бойових дій в Україні 5 квітня в режимі онлайн
0:03:44
Оборона Чернігова
Чернігів стримував 20 тисяч окупантів! Як обороняли місто — розповідають нацгвардійці
0:02:27
Дніпро таксі
У Дніпрі з’явилося незвичне таксі: водієві допомагає песик Бені
Більше відео
Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн
Читати далі
Немає сил! Окупанти мріють про квиток додому: перехоплені розмови

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь