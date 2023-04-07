Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн

За минулу добу українські герої змогли відбити 20 російських атак на Сході нашої країни. Однак запекла битва за Луганську та Донецьку області продовжується.

На інших ділянках фронту теж неспокійно, адже окупанти від безсилля зриваються на цивільному населенні, безжально знищуючи міську інфраструктуру та вбиваючи простих людей.

Тому важливо читати зведення Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські та українські війська продовжують вести позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Окупанти, ймовірно, досягли певних успіхів у Бахмуті та на його околицях і продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Однак у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від міста в районі Богданівки й на південний захід в районі Іванівського.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

чотири ракетні удари; сім авіаційних ударів; понад десять атак MLRS по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

За добу 6 квітня було відбито понад 20 атак окупантів. Найінтенсивніші бої ведуться за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — зазначають у Генштабі.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв населені пункти Леонівка (Чернігівська область), Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця, Колодязне (Харківська область).

та напрямках противник обстріляв населені пункти Леонівка (Чернігівська область), Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця, Колодязне (Харківська область). На Куп’янському напрямку обстріляні ворогом Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове (Харківська область), Новоселівське (Луганська область).

напрямку обстріляні ворогом Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове (Харківська область), Новоселівське (Луганська область). На Лиманському напрямку росіяни провели невдалий наступ в околицях населених пунктів Спірне, Невське, Діброва, Білогорівка (Луганська область), Терни та Роздолівка (Донецька область).

напрямку росіяни провели невдалий наступ в околицях населених пунктів Спірне, Невське, Діброва, Білогорівка (Луганська область), Терни та Роздолівка (Донецька область). На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні операції, намагаючись взяти повний контроль над Бахмутом. Протягом минулої доби загарбники здійснили невдалий наступ у населених пунктах Оріхово-Василівка та Богданівка.

напрямку ворог продовжує наступальні операції, намагаючись взяти повний контроль над Бахмутом. Протягом минулої доби загарбники здійснили невдалий наступ у населених пунктах Оріхово-Василівка та Богданівка. Сили оборони України відбили близько десяти ворожих атак на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів у зоні бойових дій, зокрема Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Шуми (Донецька область).

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник проводив наступальні операції на околицях населених пунктів Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Жодна з них не мала успіху.

та напрямках противник проводив наступальні операції на околицях населених пунктів Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Жодна з них не мала успіху. Найзапекліші бої в цьому районі — за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. Водночас росіяни обстріляли Авдіївку, Первомайське та Побєду (Донецька область).

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка (Донецька область).

напрямку окупанти обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка (Донецька область). На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Времівка (Донецька область), Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське (Запорізька область), Херсон.

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Протягом минулої доби Повітряні сили України завдали шість авіаударів по концентрації особового складу та військової техніки окупантів.

А ракетно-артилерійські підрозділи уразили:

два пункти концентрації живої сили ворога;

два склади паливно-мастильних матеріалів росіян;

одну електронну станцію окупантів.

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