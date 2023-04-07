Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн

За минулу добу українські герої змогли відбити 20 російських атак на Сході нашої країни. Однак запекла битва за Луганську та Донецьку області продовжується.
На інших ділянках фронту теж неспокійно, адже окупанти від безсилля зриваються на цивільному населенні, безжально знищуючи міську інфраструктуру та вбиваючи простих людей.
Тому важливо читати зведення Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські та українські війська продовжують вести позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Окупанти, ймовірно, досягли певних успіхів у Бахмуті та на його околицях і продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Однак у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від міста в районі Богданівки й на південний захід в районі Іванівського.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.
Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.
За добу 6 квітня було відбито понад 20 атак окупантів. Найінтенсивніші бої ведуться за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — зазначають у Генштабі.
Ситуація на фронті за напрямками:
Протягом минулої доби Повітряні сили України завдали шість авіаударів по концентрації особового складу та військової техніки окупантів.
А ракетно-артилерійські підрозділи уразили:
Нещодавно стало відомо, що Україна і Польща домовилися про новий пакет військової допомоги. Читай, що відомо про міномет RAK, який Польща планує передати Україні.
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