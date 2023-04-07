Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн

За прошедшие сутки украинские герои смогли отразить 20 российских атак на Востоке нашей страны. Однако ожесточенное сражение за Луганскую и Донецкую области продолжается.

На других участках фронта тоже неспокойно, ведь оккупанты от бессилия срываются на гражданском населении, безжалостно уничтожая городскую инфраструктуру и убивая простых людей.

Поэтому важно читать сведения Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские и украинские войска продолжают вести позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Оккупанты, вероятно, добились определенных успехов в Бахмуте и в его окрестностях и продолжили наступательные действия вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее города в районе Богдановки и юго-западнее в районе Ивановского.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

четыре ракетных удара; семь авиационных ударов; более десяти атак MLRS по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на наступательных операциях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

За сутки 6 апреля было отбито более 20 атак оккупантов. Самые интенсивные бои ведутся за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка, — отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Леоновка (Черниговская область), Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица, Колодезное (Харьковская область).

и направлениях противник обстрелял населенные пункты Леоновка (Черниговская область), Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица, Колодезное (Харьковская область). На Купянском направлении обстреляны врагом Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (Луганская область).

направлении обстреляны врагом Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (Луганская область). На Лиманском направлении россияне провели неудачное наступление в окрестностях населенных пунктов Спорное, Невское, Диброва, Белогоровка (Луганская область), Терны и Раздолевка (Донецкая область).

направлении россияне провели неудачное наступление в окрестностях населенных пунктов Спорное, Невское, Диброва, Белогоровка (Луганская область), Терны и Раздолевка (Донецкая область). На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные операции, пытаясь взять полный контроль над Бахмутом. За прошедшие сутки захватчики совершили неудачное наступление в населенных пунктах Орехово-Василовка и Богдановка.

направлении враг продолжает наступательные операции, пытаясь взять полный контроль над Бахмутом. За прошедшие сутки захватчики совершили неудачное наступление в населенных пунктах Орехово-Василовка и Богдановка. Силы обороны Украины отразили около десяти вражеских атак на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов в зоне боевых действий, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилеевка, Шумы (Донецкая область).

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник проводил наступательные операции в окрестностях населенных пунктов Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка. Ни одна из них не имела успеха.

направлениях противник проводил наступательные операции в окрестностях населенных пунктов Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка. Ни одна из них не имела успеха. Самые ожесточенные бои в этом районе — за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. В то же время россияне обстреляли Авдеевку, Первомайское и Победу (Донецкая область).

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка (Донецкая область).

направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка (Донецкая область). На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Времовка (Донецкая область), Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское (Запорожская область), Херсон.

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А ракетно-артиллерийские подразделения поразили:

два пункта концентрации живой силы врага;

два склада горюче-смазочных материалов россиян;

одну электронную станцию ​​оккупантов.

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