Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн

За прошедшие сутки украинские герои смогли отразить 20 российских атак на Востоке нашей страны. Однако ожесточенное сражение за Луганскую и Донецкую области продолжается.
На других участках фронта тоже неспокойно, ведь оккупанты от бессилия срываются на гражданском населении, безжалостно уничтожая городскую инфраструктуру и убивая простых людей.
Поэтому важно читать сведения Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские и украинские войска продолжают вести позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Оккупанты, вероятно, добились определенных успехов в Бахмуте и в его окрестностях и продолжили наступательные действия вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее города в районе Богдановки и юго-западнее в районе Ивановского.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на наступательных операциях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.
Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на наступательных операциях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.
За сутки 6 апреля было отбито более 20 атак оккупантов. Самые интенсивные бои ведутся за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка, — отмечают в Генштабе.
Ситуация на фронте по направлениям:
За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли шесть авиаударов по концентрации личного состава и военной техники оккупантов.
А ракетно-артиллерийские подразделения поразили:
Недавно стало известно, что Украина и Польша договорились о новом пакете военной помощи. Читай, что известно про миномет RAK, который Польша планирует передать Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!