Минометы Rak: характеристики оружия, которое передаст Польша

Недавно стало известно, что Украина и Польша договорились о новом пакете военной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам своего визита в Варшаву.

Таким образом, кроме комплексов и бронетранспортеров, Польша планирует передать Минометы Rak. Что известно о минометах Rak — читай в материале.

Минометы Rak: что известно о военной помощи от Польши

Украина должна получить от Польши бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.

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Известно, что пакет оборонной помощи предусматривает также поставку истребителей МиГ-29, ПЗРК Piorun и другого вооружения.

Примечательно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что речь идет о поставке не одного, а трех ротных комплектов минометных САУ Rak для ВСУ. Однако о сроках и условиях поставок пока неизвестно.

Почему важно получить M 120 Rak

ВСУ такое оружие Польша будет передавать впервые. Кроме этого, минометы на передовых линиях крайне необходимы, ведь это позволяет эффективно отражать пехотные попытки врага штурмовать позиции украинских защитников.

Также самоходные минометы Rak являются полезной поддержкой механизированных частей при ожидаемом контрнаступлении Сил обороны Украины.

Миномет Rak: характеристики

они сделаны на базе шасси бронемашины Rosomak;

калибр — 120 мм;

дальность стрельбы — до 12 км;

темп стрельбы — 6-8 выстрелов в минуту;

боекомплект — 46 выстрелов;

скорость развертывания на позиции — 30 секунд;

скорость свертывания — 15 секунд.

Минометы Rak: сколько их еще осталось в Польше

Известно, что пока на распоряжении в Польше 80 самоходных минометов Rak и 40 машин управления огнем к ним, сведенные в 10 рот.

Каждая из этих рот имеет по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем. Поэтому мы можем получить примерно 24 самоходных миномета Rak и 12 машин для управления стрельбой.

Фото: скрин з відео

Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что в интересах мировой безопасности Североатлантический Союз должен поддерживать Украину.

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