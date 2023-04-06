Минометы Rak: характеристики оружия, которое передаст Польша

Недавно стало известно, что Украина и Польша договорились о новом пакете военной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам своего визита в Варшаву.
Таким образом, кроме комплексов и бронетранспортеров, Польша планирует передать Минометы Rak. Что известно о минометах Rak — читай в материале.
Украина должна получить от Польши бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.
Известно, что пакет оборонной помощи предусматривает также поставку истребителей МиГ-29, ПЗРК Piorun и другого вооружения.
Известно, что пакет оборонной помощи предусматривает также поставку истребителей МиГ-29, ПЗРК Piorun и другого вооружения.
Примечательно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что речь идет о поставке не одного, а трех ротных комплектов минометных САУ Rak для ВСУ. Однако о сроках и условиях поставок пока неизвестно.
ВСУ такое оружие Польша будет передавать впервые. Кроме этого, минометы на передовых линиях крайне необходимы, ведь это позволяет эффективно отражать пехотные попытки врага штурмовать позиции украинских защитников.
Также самоходные минометы Rak являются полезной поддержкой механизированных частей при ожидаемом контрнаступлении Сил обороны Украины.
Известно, что пока на распоряжении в Польше 80 самоходных минометов Rak и 40 машин управления огнем к ним, сведенные в 10 рот.
Каждая из этих рот имеет по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем. Поэтому мы можем получить примерно 24 самоходных миномета Rak и 12 машин для управления стрельбой.
Фото: скрин з відео
Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что в интересах мировой безопасности Североатлантический Союз должен поддерживать Украину.
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