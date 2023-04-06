Війна в Україні

Міномети Rak: характеристики зброї, яку передасть Польща

Анна Голішевська, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 15:30
Міномет

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