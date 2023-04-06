Міномети Rak: характеристики зброї, яку передасть Польща

Нещодавно стало відомо, що Україна і Польща домовилися про новий пакет військової допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до Варшави.

Таким чином, окрім комплексів та бронетранспортерів Польща планує передати Міномети Rak. Що відомо про міномети Rak — читай у матеріалі.

Міномети Rak: що відомо про військову допомогу від Польщі

Україна має отримати від Польщі бронетранспортери Rosomak, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та самохідні міномети Rak.

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Відомо, що пакет оборонної допомоги передбачає також постачання винищувачів МіГ-29, ПЗРК Piorun та іншого озброєння.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що йдеться про поставку не одного, а трьох ротних комплектів мінометних САУ Rak для ЗСУ. Однак про строки та умови поставок поки що не відомо.

Чому важливо отримати M 120 Rak

ЗСУ таку зброю Польща передаватиме вперше. Крім цього, міномети на передових лініях є вкрай необхідними, адже це дозволяє ефективно відбивати піхотні спроби ворога штурмувати позиції українських захисників.

Також самохідні міномети Rak є корисною підтримкою механізованих частин під час очікуваного контрнаступу Сил оборони України.

Міномет Rak: характеристики

вони зроблені на базі шасі бронемашини Rosomak;

калібр — 120 мм;

дальність стрільби — до 12 км;

темп стрільби – 6-8 пострілів за хвилину;

боєкомплект — 46 пострілів;

швидкість розгортання на позиції — 30 секунд;

швидкість згортання — 15 секунд.

Міномети Rak: скільки їх ще залишилося у Польщі

Відомо, що поки що на розпорядженні у Польщі є 80 самохідних мінометів Rak і 40 машин управління вогнем до них, зведені у 10 рот.

Кожна з цих рот має по 8 мінометних САУ і по 4 машини управління вогнем.

Тому ми можемо отримати приблизно 24 самохідні міномети Rak і 12 машин для управління стрільбою.

Фото: скрін з відео

Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю заявив, що в інтересах світової безпеки Північно-Атлантичний Союз має підтримувати Україну.

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