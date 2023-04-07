Ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі — Наталя Гуменюк про успіхи ЗСУ в Миколаївській області

Українські захисники мають суттєві успіхи в Миколаївській області та потіснили росіян з Кінбурнської коси, яка частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, — зауважила Гуменюк.

Хоч ворог там стійко не стоїть, він усе ж періодично обстрілює з артилерії Дніпровсько-Бузький лиман, щоб показати свою присутність на західній частині Кінбурнської коси та контроль за морськими транспортними шляхами.

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Однак все-таки загарбники переважно скупчуються поруч з материковою частиною, щоб мати можливість ховатись там за цивільним населенням.

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Головне фото: Миколаївська обласна рада